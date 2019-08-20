ETF被大贖回？投資人該關注這二點

2019-08-20 14:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台股示意圖。報系資料照 分享 facebook 媒體報導提及，最近投信發行的單一ETF遭法人大量贖回，未來市場波動時，恐發生債券ETF面臨類似的流動性問題，對此投信法人指出，報導部分內容令投資人感到誤解，包括一是該檔被贖回的ETF並非債券ETF，二是規模縮小不影響成分證券的流動狀況；不過為避免清算發生，仍呼籲關注債券信評和規模表現。

今（20）日某報導提及，非金控旗下投信發行的ETF出現大量贖回，讓不少投資人緊張詢問，幾家詳查的投信回應，其實該檔被贖回的ETF是規模常態低於10億元的美國金融股ETF，並非債券ETF，再者是債券ETF的流動性而言，成分證券的交易流動性和申贖流通性（被清算風險）宜加以區辨。

投信說明，為保障投資人權益，債券ETF的成分證券均有標準審查流程，流動性就是櫃買中心的必看項目，若流動性無法達標，通常該指數不會通過，另外像是債券信評、交易成本、債券分散性（單一持債比重）、海外有沒有參考性產品（不能太特殊）也會一一盤查。

投信指出，現行審查標準持續精進，在既有規範中，債券ETF的成分證券具備一定流動性，特別是市場上發行大宗的美國公債、投資等級債，直接透過全球債市交易，例如美債就是在美國債市交易，流動性和複委託交易或投資境外債券ETF，並無二異。

過去市場波動提高，主要為債券交易量較低的高收益債券，可能面臨流動性挑戰，也就是「想賣卻賣不掉」，同樣問題亦會發生在主動式操作的債券基金，而目前台股掛牌的高收債ETF約四檔，整體債券ETF為91檔。

當基金規模縮小時，則指基金流通單位必須相應減少，主要影響初級市場的申贖狀況，與成分證券的流動性不同。

不過投信亦提醒，各界擔心經濟衰退風險，確實應少買信評不佳的債券，另外基金規模太小或有單一法人持有較多，容易面臨清算風險。

因此布局上，應特別留意兩點：一是現階段買愈高評級的債券愈好，如美國公債、投資等級債流動性風險和違約風險都低，二是挑大規模的標準型產品（包括美股、台股、公債、全球或區域型投資級債等），各投信每天都會揭露申購贖回清單，可查詢基金的規模變化。