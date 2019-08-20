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美股暴跌、香港反送中餘波震盪.....此時投資別再進場？股市大戶的5點分析

2019-08-20 13:25商業周刊 老馬／商業.com專欄作家

美中貿易戰進入白熱化，對於股市的衝擊不小。圖／聯合報系資料庫
美中貿易戰進入白熱化，對於股市的衝擊不小。圖／聯合報系資料庫
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中美貿易的談判一直忽好忽壞，斷斷續續的拖延之外，歐洲、中國發佈的經濟數據也不甚理想，加上香港的抗爭活動遲未降溫，以致於國際上政治、經濟的不穏定情勢嚴重影響了機構投資者和投資人的信心，反應在股市的走勢，自然就是震盪激烈，加上波動幅度擴大而成為常態。

市場看空或是採取觀望、保守態度佔了多數，表面上看來是合理且正常，不過如果要成為少數的真正贏家，人云亦云或是從眾的操作方法，一直以來就不可能是最適當的方式，只是心安而已，那麼此時此刻該如何面對呢？

我的看法：

1、非美國的其他國家景氣出現疲態，所以接下來各國央行的貨幣政策必定是寛鬆，這部分的資金排擠效應，不容小覷！（大大有利於資本市場）

2、中美貿易協議談判終將結束且不會決裂，我預料過程不平靜，但是結果仍然偏向樂觀。所以川普的忽緊忽鬆的推特文，或許以逆向操作來因應比較妥善！

3、投資市場以美國為首，另外ECB歐洲央行9月如果再度QE的話，德股和歐股也會有彈升的機會，倒是新興市場的發展要比較小心謹慎，不宜投入太多比重。

4、避險需求增加以致投資組合必須加入黃金、商品、債券和一些日圓、美元貨幣或是期貨皆要考慮在內。而股市則是採取高出低進方式符合現階段的局面。

5、看起來全球景氣正值不穩定且多疑慮，美國FED 9月降息機率拉高，至於衰退則只是擔憂居多，還沒有看到任何跡象⋯⋯只需擺在內心。

台股看來欲小不易，除了政府有著墨的痕跡之外，主要還是半導體景氣復甦力道不弱，及法人壽險資金寬裕，逢低承接的買盤支撐所致。個別題材及個股表現也有很大的差異，操作難度高是事實，所以我們對於報酬率的期望值也要向下修正。內需景氣不振仍然沒有改變，一切還是謹慎小心，但是不用太悲觀！

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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