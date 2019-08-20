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華為寬限期再延台系供應鏈旺 昇達科領軍概念股強漲

2019-08-20 12:28經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

圖為昇達科總經理吳東義。報系資料照／記者胡經周攝影
圖為昇達科總經理吳東義。報系資料照／記者胡經周攝影
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美國商務部宣布華為臨時通用許可將再延長90天到11月19日，台廠供應鏈今年的旺季接單可望確保，法人看旺到年底，台股大盤今（20）日持續反彈，華為概念股成為盤面上重要亮點指標，昇達科（3491）盤中一度亮燈漲停，漲勢凌厲，眾達-KY、聯亞等股同步上漲。

華為遭美國祭出禁售及禁購令，之後獲得臨時通用許可，原本期限到8月19日，美國商務部宣布再延長90天到11月19日，市場原本擔心，若華為無法購買美國企業的零組件，恐將影響供應鏈8月下旬起的訂單，在華為獲寬限期再延長之下，對今年旺季接單的衝擊解除，法人看旺華為供應鏈可望旺到年底，有助旺季的營運表現。

台股今日反彈，華為概念股成為盤面焦點，雖然漲跌互見，但由台積電、大立光撐盤，仍有許多個股展現強漲攻勢，昇達科第2季毛利率40%，每股純益1.44元，累計上半年每股純益2.53元，創歷年同期新高。

在華為再獲寬限消息激勵下，昇達科今日成為華為概念股領漲指標，早盤以105.5元開高，一度衝達112.5元漲停價位，盤中漲幅7.31%；眾達-KY以87.3元開高，一度拉升到90.9元，站上季線，盤中漲幅逾半根停板。

聯亞同樣受到激勵，早盤以247.5元開高，一度拉升到256元，盤中漲幅逾4%；上銓開高走高，盤中漲幅3.84%；另外，京元電、矽創、立積、大立光、欣興、台積電等股也都是上漲表現。

華為台積電
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