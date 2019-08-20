永大總座蔡尚育：新經營團隊認真拚業績、推動公益

2019-08-20 12:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



永大機電總經理蔡尚育（右二）、時刻旅行創辦人李勁葦(右一）及永大文教公益基金會祕書長蔡裕谷（左一）共同致贈大同育幼院師生VR旅遊圓夢計劃首航機票。記者黃淑惠／攝影 分享 facebook

永大（1507）新經營團隊走出經營權之爭。永大總經理蔡尚育表示，新經營團隊認真拚業績，上海永大的訂單年增率70%，明年營收、獲利就會看到效益。

蔡尚育表示，新經營團隊對於公司原來政策，經過評估後，只要是好的政策，依舊會持續推動，像永大公益基金會用VR實現大同育幼院院生環遊世界的夢想持續推動就是一例。

蔡尚育表示，今年前七個月大陸永大的接單達1.05萬台，比去年同期成長70%，推估現在市占率就已經回到回到前10名，接單效益會在明年營收、獲利上開始顯現；台灣的部分依舊非常穩健，明年上海永大力拚上半年損益兩平，下半年開始獲利。

其中，今年獲利的部分，第3季的獲利因為大陸出售非生產用地，主要是在中國官方的需求下永大配合出售，推估折算台幣約2.6億元、每股稅後純益（EPS） 0.6元，將於第3季認列，將進一步推升獲利成長。

蔡尚育說明新經營團隊接手是要讓公司的營運更好，尤其，永大目前有兩大主要股東，新經營團隊當然要全力拚業績，中國電梯市占女經回到前10名，明年市占還有成長空間。

中國的布局策略全面轉積極，全力爭取過去流失的大客戶，產品規畫更多元、更有競爭力，中國電梯需求上半年成長率5%，永大上海的成長率達70%，遠遠優於市場期許。

市場於新經營團隊都用放大鏡來看，新經營團隊不只是熟悉電梯產業，也是一群勇於追求夢想的團隊，這次與 TripMomentVR 時刻旅行樂園發起的「環遊世界圓夢公益計畫」，首航活動是由永大文教公益基金會贊助新北市大同育幼院師生一行 30 餘人，讓大同育幼院的孩子們不用出國，也能在台北一圓旅遊夢想。