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投顧喊買目標價20.7元 元大金連四紅

2019-08-20 12:18經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

近期電子股強、金融股弱，不過在大股東和本土法人加持，元大金（2885）股價逆勢走強，今（20）日連拉第四根紅K，將挑戰除息前的18.95元高點。

本土大型投顧報告分析，目前元大金具獲利成長、高殖利率題材，合理目標價上探20.7元。

投顧法人最新報告指出，元大金上半年獲利110億元，雖低於去年同期1%，但相對市場預期來得好，主要受惠元大銀和元大人壽獲利增加，抵銷元大證券來自台股交易量下滑的收入減少衝擊。

上半年元大金股東權益報酬率提升到10.6%，也優於公司先前預測的9~10%，整體表現漸入佳境。投顧認為，進入下半年，雖面臨總經變數干擾，但7月元大證投資收益和經紀收入雙成長，各子公司業務穩健，若計入去年下半年有一次性商譽減損的認列影響，今年可望在基期推動下，3、4季獲利成長23%。

投顧並補充，8月大盤雖受貿易戰衝擊，交易量持續回升，均量達到1,600億元以上水準，因此判斷下半年有利證券經紀業務表現。

此外，元大金配息政策上，通常會派發四成獲利，或維持5%左右的現金股息殖利率，具股息吸引力。

據法人估算，元大金今、明、後年每股純益（EPS）可望穩定達到1.62元、1.72元、1.82元，同期平均殖利率從5%提高到5.6%。

該投顧最新將元大金投資評級上調到「增加持股」，目標價18元提高到20.7元，隱喻看好元大金完成填息。

元大金。報系資料照
元大金。報系資料照
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