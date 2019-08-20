中小型股活躍 生技股展開跌深反彈行情

2019-08-20 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



近期盤面以中小型股較為活躍，資金輪動到生技股，使得不少生技股今（20）日展開跌深反彈行情。美時（1795）盤中重回百元大關，股價一度來到100.5元，漲幅逾5%，保瑞盤中來到156.5元，漲幅達5%，豪展盤中也來到45元，漲幅逾3%，麗豐-KY盤中來到231元，漲幅也逾3%。

保瑞下半年題材頗豐厚，包括旗下瑞多寧（Numient）緩釋膠囊取得衛福部藥品查驗登記許可，這款藥物主要適用於帕金森氏症，預計今年第4季開始上市銷售，首批銷售將以自費為主，未來也將爭取健保用藥給付。

另外，子公司宇泰欣旗下的活性型維生素B2系列產品「俏正美Chocola BB」銷售狀況在今年約有近30％的成長，下半年打進大樹連鎖藥局、寶雅等多家大型通路及藥局通路，且持續增加中，公司相當看好這支產品的未來發展性。

保瑞表示，根據統計，台灣保健品銷售市場每年已超過1000億元；另外，食品工業發展研究所ITIS也有數據顯示，2018年台灣保健食品整體成長率5.88%，且每年比例皆不斷地攀升。

代工訂單增加、持續擴大全球經銷業務，加上宇泰欣在保健品銷售上也持續穩定成長，有助全年營運表現。

麗豐-KY半年報表現出色，下半年在新產品與新事業拓展下，可望維持成長動能。公司表示，公司近期推出全新身體系列產品圖朵拉Trotula蘊悅系列，此為聯合法國高端護膚實驗室歷經多年研發萃取多種植物精油成分等的護膚保養品，增添產品完整度。

此外，麗豐-KY在醫美通路及增加服務項目上亦持續發展，目前於上海及南京等地區醫美診所及全科診所陸續開幕，除了提供消費者一般的醫美服務項目外，並增加針對改善亞健康、抗衰老等的高端項目。