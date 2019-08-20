技嘉伺服器業務 Q3登峰

2019-08-20 11:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



板卡廠技嘉（2376）下半年進入傳統旺季，除主板、顯卡本季出貨看增外，技嘉搶攻伺服器商機，近期推出AMD第二代EPYC，法人看好伺服器業務成長性，本季將達全年高峰，且未來每年出貨成長率達20%，激勵今（20）日盤中上漲逾3.5%。

技嘉近期股價強勢，國內法人買超踴躍，自營商連續四日買超，投信近期買多賣少，外資近兩日也轉向買超、張數達8,595張，累計近五日三大法人買超達6,641張。

今日再度延續漲勢，盤中上漲逾3.5%，推升股價連三漲，短線漲幅逾一成。

技嘉看好伺服器業務，認為今年成長性將超過主板、顯卡。預期下半年營運將超過上半年。法人指出，技嘉首季出貨比重達兩成，儘管第2季下滑，但第3季起客戶恢復下單，出貨量將超過首季。看好未來每年出貨成長率達20%。

技嘉於AMD正式推出其第二代AMD EPYC 處理器同時，發表17款搭載第二代AMD EPYC 7002系列ROME 伺服器產品。第二代 AMD EPYC 7002系列處理器，基於7奈米先進製程技術將處理器內核數量提升至64組，並率先支援 PCIe 4.0 介面插槽，同時提高處理器運算密度也提升I／O與頻寬傳輸效能。

技嘉規劃至2019年底陸續推出共約28款第二代 AMD EPYC處理器伺服器產品，鎖定中小型企業IT機房建置、深度學習機器、巨量資料分析與存儲、資料中心高負載運算、超融合基礎架構建置等需求。

技嘉指出，第二代AMD EPYC 7002系列產品近期打破國際性標準性能評試機構（Standard Performance Evaluation Corporation）中11項性能基準測試成績；創新高的記錄不僅打破包含支援搭載不同處理器的伺服器產品，甚至是與其他廠牌使用相同的第二代AMD EPYC 7002系列處理器的測試結果。