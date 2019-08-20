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郭明錤：舜宇可望獲iPhone訂單 恐最先衝擊玉晶光

2019-08-20 11:10經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，中國舜宇光學可能取得蘋果iPhone鏡頭訂單，預期將在2021年開始出貨iPhone 6P鏡頭；他分析，蘋果增加新的鏡頭供應商，對台廠供應商有不同程度的影響，其中，對大立光（3008）的影響非常有限，但是玉晶光恐有較大影響，另外，Kantatsu（康達智）也會遭到衝擊。

郭明錤指出，預期舜宇將在2021年開始出貨iPhone 6P鏡頭，可望降低Apple的鏡頭供應風險，有利舜宇的長期成長。

全球前五大智慧型手機品牌，僅Apple有3間鏡頭供應商，考量多鏡頭趨勢下，Apple需要新的鏡頭供應商來降低鏡頭供應風險，因已有許多零組件高度依賴韓國電子業，所以選擇韓國鏡頭廠商機率較低。

郭明錤指出，舜宇有豐富的鏡頭設計與生產經驗，預測將自2021年開始出貨門檻較低的iPhone 6P鏡頭；因此，對蘋果現有供應商來說，將會有不同的影響；其中，大立光所受到的影響最小。

郭明錤認為，大立光從今年開始對三星的供貨比重顯著提升，在Android陣營的鏡頭市占率明顯提升，由於三星與華為鏡頭升級策略比蘋果更積極，有利大立光鏡頭設計與生產優勢。

從出貨來看，Apple已不是最大品牌客戶（約占整體出貨量30~35%），所以舜宇進入iPhone鏡頭供應鏈對大立光的影響非常有限。

但是對玉晶光來說，可能會先影響玉晶光前置鏡頭的供應比重，郭明錤表示，玉晶光有超過80~85%營收來自Apple，因此，舜宇進入iPhone供應鏈對玉晶光將有較大影響。

如果玉晶光在未來2年內能提升在iPhone高階鏡頭與Android陣營的鏡頭市占率，與LED事業對整體營收的貢獻，則可以降低來自舜宇訂單競爭的影響。

另外，康達智也可能受到影響，預期舜宇將先出貨進入門檻較低的6P鏡頭給Apple，但長期來看，舜宇仍有可能取得iPhone高階鏡頭訂單，因康達智在既有3家iPhone鏡頭供應商中產能最小，因此，舜宇可望透過產能優勢分食原本康達智的高階鏡頭訂單。

鏡頭舜宇iPhone
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