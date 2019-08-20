親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

穿越台海重返印太！法國領軍歐盟軍事復興？

神似王祖賢、藍正龍、林宥嘉？政治咖未崩壞的嫩照曝光！

華為限令延長美股大漲 台股開高緩步墊高

2019-08-20 09:27經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

美國續延華為寬限期90日，美股昨日上演慶祝行情，費半指數並收復近兩周失地，帶動台...
美國續延華為寬限期90日，美股昨日上演慶祝行情，費半指數並收復近兩周失地，帶動台股20日開盤旋即站回10,500點，以10,508點開出，在台積電、大立光等帶動下，指數緩步墊高。報系資料照
分享

美國續延華為寬限期90日，美股昨日上演慶祝行情，費半指數並收復近兩周失地，帶動台股今（20）日開盤旋即站回10,500點，以10,508點開出，在台積電、大立光等帶動下，指數緩步墊高。

昨日美股開高走高，由於美國商務部續延華為寬限期90日，激勵美股上演慶祝行情，NVIDIA、美光、高通等半導體族群集體上揚，帶動費半指數收復近兩周全部失地。

另外，沙烏地阿拉伯油田受到無人機攻擊，油價大漲亦推升相關類股走高。終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲249.78 點，或0.96%，收在26,135點；標普500指數上漲34.97點或1.21%，收在2923.65點；那斯達克指數上漲106.81點，或1.35%，收在8,002.81點；費半指數上漲27.73點或1.87%，收在1,506.98點。

觀察台股昨日三大法人合計賣超26.1億元，其中外資賣超37億元，投信買超7.5億元，自營商買超3.4億元。

資券變化方面，融資增 5.67億元，融資餘額為1,296億元，融券增0.27萬張，融券餘額為44.65萬張。外資台指期部位，多單加碼0口，淨多單部位38,642口，借券賣出金額為33.4億元。

統一投顧指出，美中貿易戰陰晴不定，今晨美國商務部延長華為90日寬限期，將激勵市場信心。

考量美國總統川普主軸仍是持續壓迫中國，但整體貿易戰仍是朝向負面發展，應提防利多出盡。加上台股目前形態架構偏空，本周月線向下跌穿季線與半年線，10,600點以上壓力重重，維持謹慎保守建議，適度減碼，等待市場情緒穩定再行布局。

台股華為
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

台股市值三天增5,000億 第一名台積電就增加逾千億

2019-08-19 23:31

一顆蘋果救台股...高度仰賴蘋單 台廠能抗震？

2019-08-20 00:27

華為寬限期再延90天 台系鏈有望一路旺到年底

2019-08-19 23:39

電子高價股前十強 外資捧財報出色績優股

2019-08-19 23:31

美股連三漲、華為獲寬限 台股開高站上10,500點

2019-08-20 09:24

電子高價股十檔 外資捧

2019-08-20 06:15

四檔小金雞成長動能強 內外資愛

2019-08-19 23:29

IC設計股 買盤點火

2019-08-19 23:29

群益A50綠碳N 長抱指標

2019-08-19 23:29

凱基證公平待客原則 獲肯定

2019-08-19 23:28

證券借貸說明會 五連發

2019-08-19 23:28

逐筆擬真平台 集點換好禮

2019-08-19 23:27

就市論勢／通訊、金融 分批布局

2019-08-19 23:26

印度上週亞股唯一吸金股市 台股連3週賣超

2019-08-19 21:32

內外資青睞 四檔潛力股出列

2019-08-19 20:30

台股收漲67.86點破底危機暫解 三大法人賣超26.01億

2019-08-19 15:06

BDI迎暖流 散裝船鳴笛

2019-08-19 14:39

陸經濟轉向內需 消費股帶勁

2019-08-19 14:39

美股轉強 台股一度收復10500

2019-08-19 14:39

聯發科強漲領軍 IC設計成盤面焦點

2019-08-19 14:39

科技股續強 量能不足10500點得而復失

2019-08-19 14:35

多空拉鋸 台股收漲67.86點10,500得而復失

2019-08-19 14:02

台股開高走高 收漲67.86點

2019-08-19 13:56

新台幣午盤升1.7分 暫收31.349元

2019-08-19 12:30

市場正向期待 台股審慎樂觀

2019-08-19 12:16

台股震盪盤堅 盤中重新站上10,500關卡

2019-08-19 12:02

台股開盤漲28.5點 收復10日均線

2019-08-19 09:25

台塑4寶填息遇亂流 策略123化危機為轉機

2019-08-19 08:58

巨震之後找買賣點 混水摸大魚！上沖下洗操作術

2019-08-19 08:55

美經濟衰退疑慮暫緩 台股難脫震盪

2019-08-19 08:23

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

外資繼續買？ 群創不到一小時爆10萬張大量

2019-08-19 10:26

內外資青睞 四檔潛力股出列

2019-08-19 20:30

電子高價股前十強 外資捧財報出色績優股

2019-08-19 23:31

聯發科強攻5G 股價創近16個月高點

2019-08-19 11:57

四檔小金雞成長動能強 內外資愛

2019-08-19 23:29

電子高價股十檔 外資捧

2019-08-20 06:15

聯發科強漲領軍 IC設計成盤面焦點

2019-08-19 14:39

IC設計股 買盤點火

2019-08-19 23:29

台股市值三天增5,000億 第一名台積電就增加逾千億

2019-08-19 23:31

台股收漲67.86點破底危機暫解 三大法人賣超26.01億

2019-08-19 15:06

聯發科5G手機布局收割 第3季營運看旺股價強漲

2019-08-19 12:08

錸德歸檔光碟 出貨放量

2019-08-19 23:23

台燿邁步填息 供料續攪局

2019-08-19 14:39

印度上週亞股唯一吸金股市 台股連3週賣超

2019-08-19 21:32

BDI迎暖流 散裝船鳴笛

2019-08-19 14:39

宏達電填息 漲勢又收斂

2019-08-19 14:39

多空拉鋸 台股收漲67.86點10,500得而復失

2019-08-19 14:02

保守派翻多 大摩喊買環球晶

2019-08-19 20:50

可成Q3營運 拚大成長

2019-08-19 23:19

蘋果、華為概念股領軍 台股開高走高

2019-08-19 10:13

ETF最前線／法人大買T50反 台股防下測

2019-08-19 14:39

投信力挺 金居股價創波段新高

2019-08-19 10:29

大立光遭降評 股價獨嘆息

2019-08-19 14:39

聯發科領軍 IC設計族群短多點火

2019-08-19 10:39

大銀微23日起申購 每股暫定56元

2019-08-19 14:39

技嘉、華通抗震 四檔夯

2019-08-19 23:38

索尼秀8K電視 瑞昱沾光

2019-08-19 23:23

美股千點震盪整理 專家：逢彈偏空

2019-08-19 14:39

麗清Q3擴產 迎Q4旺季

2019-08-19 14:40

群翊美國大單到手 10月起可望出貨

2019-08-19 23:23

矽創 Q3營收 拚新高

2019-08-19 23:22

台達電 工業機器人搶市

2019-08-19 23:20

裕民領軍 散裝船續反彈

2019-08-19 12:15

IC雙雄出擊 認購來電

2019-08-19 23:38

外資降評 大立光股價回測3,700元

2019-08-19 11:37

涉違反證交法 聯德董座判刑

2019-08-19 23:23

金居7月每股賺0.08元 夏季電價影響獲利

2019-08-19 20:04

精測本季業績 估增三成

2019-08-19 23:19

中磊股價帶量走升 站穩短期均線

2019-08-19 10:35

外資回頭買 元太早盤帶量揚

2019-08-19 10:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top