華為限令延長美股大漲 台股開高緩步墊高

2019-08-20 09:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



美國續延華為寬限期90日，美股昨日上演慶祝行情，費半指數並收復近兩周失地，帶動台股20日開盤旋即站回10,500點，以10,508點開出，在台積電、大立光等帶動下，指數緩步墊高。報系資料照 分享 facebook

美國續延華為寬限期90日，美股昨日上演慶祝行情，費半指數並收復近兩周失地，帶動台股今（20）日開盤旋即站回10,500點，以10,508點開出，在台積電、大立光等帶動下，指數緩步墊高。

昨日美股開高走高，由於美國商務部續延華為寬限期90日，激勵美股上演慶祝行情，NVIDIA、美光、高通等半導體族群集體上揚，帶動費半指數收復近兩周全部失地。

另外，沙烏地阿拉伯油田受到無人機攻擊，油價大漲亦推升相關類股走高。終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲249.78 點，或0.96%，收在26,135點；標普500指數上漲34.97點或1.21%，收在2923.65點；那斯達克指數上漲106.81點，或1.35%，收在8,002.81點；費半指數上漲27.73點或1.87%，收在1,506.98點。

觀察台股昨日三大法人合計賣超26.1億元，其中外資賣超37億元，投信買超7.5億元，自營商買超3.4億元。

資券變化方面，融資增 5.67億元，融資餘額為1,296億元，融券增0.27萬張，融券餘額為44.65萬張。外資台指期部位，多單加碼0口，淨多單部位38,642口，借券賣出金額為33.4億元。

統一投顧指出，美中貿易戰陰晴不定，今晨美國商務部延長華為90日寬限期，將激勵市場信心。

考量美國總統川普主軸仍是持續壓迫中國，但整體貿易戰仍是朝向負面發展，應提防利多出盡。加上台股目前形態架構偏空，本周月線向下跌穿季線與半年線，10,600點以上壓力重重，維持謹慎保守建議，適度減碼，等待市場情緒穩定再行布局。