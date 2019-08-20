美股連三漲、華為獲寬限 台股開高站上10,500點

2019-08-20 09:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美股連三漲，道瓊工業指數周一收漲249.78點，美股四大指數齊揚，台股今（20）日一開盤就再度攻上10,500點，早盤以10,508.42點開出，上漲19.67點，指數開高走高一度衝達10,538.12點，華為再獲得90日寬限期，激勵相關概念股表現，早盤走高，台積電、矽創、立積與穩懋等股開高。

美股周一收紅，道瓊工業指數收249.78點，漲幅1%，以26135.79點作收；那斯達克指數收漲106.82點，漲幅1.4%，收在8,002.81點；S&P 500指數收漲34.97點，漲幅1.2%，收在2,923.65 點；費城半導體指數收漲27.74 點，漲幅1.9%，收在1,506.99點。

美股齊漲，台股今日以10,508.42點開高，台積電開高，鴻海也開高，大立光開平走高，華為再獲得寬限期，在美國「臨時通用許可」，再延長90日，華為概念股早盤也是多頭指標，矽創、聯亞、穩懋等股走高，IC設計股表現強勢，昇陽半、智原、新唐、立積等股開高，可成也是上漲的攻勢。

法人指出，台股連續二個交易日收中紅站回年線，短線氣勢轉強，在華為寬限期再延長的消息下，短線有機會盤堅挑戰季線，後續包括蘋果新機效應、Fed可望續降息等，可望有助台股的表現。