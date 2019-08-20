電子高價股十檔 外資捧

2019-08-20 06:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



台股8月以來先跌後漲，但外資圈對電子高價股熱情不減，特別是財報出色的績優股，8月以來，已有包括聯發科、環球晶、信驊等十檔電子高價股獲外資調高目標價。

由於電子股走「旺」，十大高價股也重新洗牌，精測、祥碩最新排名分別比7月底前進四名、一名，成為第五、第六大高價股，緯穎則以第九名並首度晉升前十，傳產僅剩精華與和泰車仍守住十大高價股之列。

摩根士丹利看多半導體的矽晶圓，昨（19）日上修環球晶評級到「優於大盤」，激勵環球晶開高飆漲，躍居高價強勢股焦點之一；觀察8月以來，獲外資圈上調的聯發科、矽力-KY、信驊、旭隼、緯穎、研華、譜瑞-KY、精測、聯詠等九檔高價股，也漲多跌少，聯發科、信驊、精測更飆漲7%以上。

昨天大盤氣氛轉佳，十大高價股中的電子股，除了股王大立光下跌80元與排第四的矽力-KY下跌1元，其餘均收上漲。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，先前保守看環球晶，主要是裸晶圓跌價壓力大，不過最新調查顯示，環球晶明年可能轉向整合長約和現貨價格議約的方式緩解報價鬆動壓力，使產品跌幅較預期來得輕。

大摩預估，明年環球晶產品平均售價（ASP）將比今年下滑5-10%，低於市場預測的10-15%，每股純益（EPS）表現也會提高到27.34元，合理目標價調到309元。

聯發科日前釋出5G晶片的正向展望後，獲美銀、大和、滙豐等五外資調高目標價，外資圈則以里昂喊上430元最高，距離聯發科的最新收盤價，潛在漲幅還有21%；聯發科昨日大漲9.6%收353元，高價股排名第15。

外資昨大買聯發科2,768張，是股價漲升的最大推手，其餘環球晶、緯穎、譜瑞、精測、信驊、祥碩、旭隼等高價股也獲外資進駐，並以精測吸引外資連11買，表現最為突出。