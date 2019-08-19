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內外資青睞 四檔潛力股出列

2019-08-19 20:30經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

內資發威，加上旺季報到，台股今（19）日開高大漲，由友達（2409）、聯詠等集團股群起上攻；看好行情延燒，內外資法人頻頻更新潛力小金雞動態，包括樺漢、昇佳等四大潛力股相繼獲得肯定，有望躍居盤面新焦點。

法人表示，受惠內資進場，小金雞財報報喜，市場買盤做多集團股的態度漸趨濃厚；指標股如緯創旗下緯穎、台積電轉投資創意等率先吸引內外資按讚，最新焦點再轉向樺漢、昇佳、亞泰、鼎翰等四大潛力股。

摩根士丹利表示，鴻海集團繳出第2季財報，代工為主的鴻海、鴻準、工業富聯（FII）好壞數據並陳，僅樺漢、臻鼎優於預期。進入旺季，生產規模擴大雖有利代工收入提升，但鴻海、鴻準、臻鼎同步面臨iPhone銷售下滑挑戰，在台集團股首選工業電腦廠樺漢。

摩根士丹利進一步指出，樺漢下半年起將進入併購綜效的展現期，迄今樺漢切入資料中心、電玩商機，都是具備無限想像的可觀趨勢，預估今、明年樺漢每股純益（EPS）將由13元提升到17元。

矽創子公司昇佳，今日受矽創飆漲，一度勁揚3%，統一投顧分析，受惠全螢幕手機快速滲透，性能優異的微縫／屏下P sensor已供不應求，產品單價大幅提高30-50%，帶動矽創今年將挑戰賺一個股本外，昇佳也有機會賺進三個股本。

昇佳今天以392元作收，穩居興櫃股王。

統一投顧還看好亞光旗下影像感測器製造廠亞泰，投資評級上調到「買進」，除了亞泰第2季毛利率、獲利表現優於預期，來自美中貿易戰轉單到緬甸的效益，有利亞泰基本面高檔。

法人推算，亞泰開出緬甸廠產能，年獲利將落在3.4-3.5億元，明年持續增加到3.6億元。

凱基投顧則青睞台半子公司鼎翰，因應大陸半導體「去美化」，鼎翰出貨給陸系客戶的時程提前到第2季，下半年轉單效益可望擴大。如9月美國新關稅生效，另外有美國市占提升的契機，鼎翰EPS將挑戰兩個股本。

資料來源：各券商投顧
資料來源：各券商投顧
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樺漢亞泰鴻海
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