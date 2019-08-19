勤誠擴大研發中心 搶攻伺服器訂單

2019-08-19 18:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



伺服器機殼廠勤誠（8210）為持續搶攻伺服器市場，擬砸5億元在台擴建研發中心規模，期盼結合研發與製造優勢，提供客戶高度彈性與客製化服務，迎接產業新趨勢來臨。

勤誠今年第2季每股純益1.63元，再創歷年同期新高紀錄；累計上半年營收30.63億元，年增6.08％，稅後純益3.82億元，年增104.96％，每股純益3.19元。勤誠指出，雖然第2季因客戶消化庫存，營收較第一季略減，但仍較去年同期成長，且在公司持續加強精實管理的成果下，單季稅後純益仍與第1季相當，並較去年同期成長47.8％。

勤誠為伺服器機殼大廠，在全球伺服器機殼市占率約17%，日前勤誠總經理陳亞男曾提出三大目標，第一是未來三年每年營收均雙位數成長，其次是維持股東權益報酬率達20%以上，第三是承諾維持60%以上股利發放率。

根據研究機構最新調查，上半年伺服器客戶去化庫存為主，全球伺服器第1、2季出貨量分別較去年同期衰退10.3％、12.5％。

在伺服器客戶開始補貨之下，市場預測第3季全球伺服器出貨量將較第2季成長12.8％，回到去年第3季出貨水準，而第4季雖較第三季出貨量略降，但將高於去年第4季，回到年成長軌道，惟全年伺服器出貨量仍下修至負成長4％，為近年首見衰退。

勤誠表示，即使上半年處在產業逆境，公司依舊繳出營收及獲利成長的亮麗成績單，而隨著5G時代來臨，雲端數據中心以及AIoT等相關應用市場仍將持續推動伺服器需求成長，公司也會不斷努力擴大客戶群，期盼業績能持續走升。