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多空拉鋸 台股收漲67.86點10,500得而復失

2019-08-19 14:02經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

台股今（19）日展開反彈攻勢，盤中指數一度站上10,500關卡，多空拉鋸下，尾盤以上漲67.86點，收在10,488.75點，成交量達1,191.12億元。盤面上包含除了跌深反彈族群外，IC設計、5G族群、蘋果新機概念股等也有不錯表現；不過股王大立光由於受到外資降評影響，盤中股價走跌2.09%。法人認為，在正面訊息期待下，小樂觀看待整體表現。

上周五美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動今日亞股也呈現上漲格局。盤面上跌深反彈的群創等持續表現，另外受到蘋果新機即將登場帶動譜瑞-KY、穩茂、華通等股價走揚，另外IC設計的聯發科、矽創、世芯-KY等連袂齊揚，而5G的散熱族群仍是盤面重點。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，台股在年線有支撐，不過由於今日量能不到1,200億元，走勢將呈現震盪盤堅格局，本周仍有許多大事包含全球央行年會、鮑爾談話、美國PMI數據、華為禁令是否延長等等，在國際訊息正面樂期待之下，台股仍有轉單效應可期。

在操作上，法人認為，美震盪回穩，台股相對穩健，短線上風險情緒降溫，持審慎樂觀方式看待，主流仍以電子股為主，在5G、半導體族群上，類股輪動機會大。

台股今（19）日展開反彈攻勢，盤中指數一度站上10,500關卡，多空拉鋸下，尾盤...
台股今（19）日展開反彈攻勢，盤中指數一度站上10,500關卡，多空拉鋸下，尾盤以上漲67.86點。聯合報系資料照
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