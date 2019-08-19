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直擊／阿翔暴瘦復出！整個人剩皮包骨

外界困住韓國瑜？王定宇：李佳芬點出三個事實

市場正向期待 台股審慎樂觀

2019-08-19 12:16經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

加權指數在年線10,372點有支撐，今年來分別在5月、8月兩度回測年線，是否能打出雙腳或是頸線能否越高，兆豐國際投顧董事長李秀利指出，後續仍要看國際股市走勢變化。

在技術面，台股站回10,500關卡，挑戰季線反壓，由於目前仍漲在電子股，資金沒有分散，後續可期待。

今日盤面上指標股在聯發科（2454），股價盤中上漲超過7%，聯發科5G產品採用台積電7奈米先進製程，股價帶量創高，基本面第3季營運可望穩定成長。持續關注兩項重點：第一：今日尾盤成交量仍否超越前波留上影線的8月1日的2.4萬張量能，不產生量價背離的情況；第二：籌碼面表現，第1季投信連續買超聯發科，而第3季投信能否連續買超，值得注意。

今日亞股普遍上漲由於美國總統川普與蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）的談話，討論美國對中國進口品加徵關稅的影響，以及來自南韓三星電子的競爭壓力，亞股反應市場對訊息的正向解讀，台股有轉單效應可期。

李秀利指出，展望後市，觀盤重點有四項，第一：全球央行年會、第二：Fed主席鮑爾發表談話，第三：美國8月製造業PMI，市場預期8月製造業PMI數據會微幅增加、最後：華為90天禁購寬限期到期，川普是否會延長期限。

聯發科台股
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