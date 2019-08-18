短線急漲勿樂觀 分析師：待第二支腳止穩再進場

2019-08-18 11:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



台指期上周五收盤反彈逾百點，不過，期貨分析師表示，觀察籌碼的變化，選擇權的布局上，可以看出外資對台股後市看法保守，一般操作為順勢加碼，但上周五則是逆勢操作，大漲百點卻建立市場的買進賣權的避險空單，同時外資在買權操作上，也是難得一見的出現賣出買權空方操作，因此，台指期短線的急漲，切勿出現過度樂觀看待，靜待修正第二支腳止穩之後再進場布局。

期貨分析師表示，上周台股經歷上沖下洗的震盪，由於美中熱線為市場產生正向的解讀，對3,000億美元商品之中的部份消費性電子延後至12月中課稅，是造成美球股市大漲，營造樂觀的交易氣氛，同時約定兩周之後再次熱線，並聚焦關稅議題及黃豆購買進行協商，只不過歡樂的時光在經過一天，馬上就被利率倒掛所覆蓋，美股出現大跌800點行情，為2007年2年與10年債首次出現，台股再次出現百點以上的跌幅。

期貨分析師表示，短線上台股已完全被國際消息面所引導，暫時失去有邏輯的技術分析理論，指數的走勢容易出現超漲及超跌，操作難度大增，故避免追高殺低。

回顧過去台指期閃崩走勢，期貨分析師表示，2017年8月第一次發生，台指期出現長下影線，被市場解讀為仙人指路，之後台指期回測下影線的最低點時，就出現買盤力道，將台指期帶出破底危機，之後回測再打出第二支腳，台指期底部止穩，再次向上攻，而這次回測7月閃崩的最低點後，同時出現買盤進場，似乎有複製前一次的走勢，強力的買盤再度將台指期帶離破底的危機，也表示回測第二支腳的機率相當大，操作上見到漲過前高時，應進行減碼部位落袋為安，待修正至前低，也就是長紅的低點10,100附近，再尋找進場機會。