登高指標股 法人力捧

2019-08-16 20:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



美中重啟貿易談判，台股昨（16）日在內資回籠下，盤中飆漲百點，並有多達45檔個股創今年新高；華通（2313）、京元電等十大「登高指標股」更在本周磁吸法人踴躍加碼，有望延續強者恆強火熱行情。

外資昨大賣台股百億元，但內資積極承接，帶動大盤漲幅擴大，終場強勢收10,420點，漲93點，成交量1,192億元。

凱基投顧指出，台股15日跳空開低，一度造成盤勢架構走弱，不過昨日迅速回漲，多頭有挑戰封閉空方缺口企圖，下周可望震盪築底，操作汰弱留強，是突破盤局不二法門。

買盤搶先進駐的強勢創高股，潛力受到關注，統計昨日盤面上有多達45檔個股創新高，華通、京元電、光寶科、凌巨、泰碩、致新、三發地產、敦南、大田、乙盛-KY等十大個股並在本周獲法人加碼2,000張以上，堪稱是「強中強」吸金焦點。

華通第2季財報繳出大好成績，隨即啟動飆漲，昨以29.5元收盤價創一年新高。本土法人在凱基投顧喊上37元目標價後，統一投顧也重申華通「買進」，預估下半年美系大廠和陸系手機品牌全力拉貨，華通3、4季營收逐季增，全年每股純益（EPS）將挑戰2.3元，目標價33元。

京元電上一季獲利創七季來次高，滙豐證券15日調高目標價到40元，激勵京元電昨爆出4.9萬張大量、上攻35元的13年新高。

滙豐分析，京元電不僅搭上5G風潮，還握有資料中心、高效運算及物聯網等趨勢利基，特別是大陸半導體拉高自製率，京元電訂單將加速成長；估計今、明年EPS分別有2.3元、3.1元實力。

群益投顧在光寶科繳出優於預期財報，上調投資評級到「買進」；除肯定光寶科長期調結構策略奏效，也看好本業獲利能力提升有助營業利益增加，預估第3季營收將比第2季增加10%，全年營收減幅則收斂到11%。

大田今年來受惠伍茲題材，業績爆發力受到期待，近期法人圈有永豐投顧啟動追蹤，預期高爾夫球代工市場寡占以及需求回升，今年大田EPS有6-6.5元水準，目標價65元。