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經濟解析／國家隊護盤不代表止穩 法人建議這麼做較保險

2019-08-16 18:38經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

法人認為，雖然台股大盤反彈，但不代表已經止穩。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
法人認為，雖然台股大盤反彈，但不代表已經止穩。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
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台股今（16）日反彈，三大法人合計賣超99.36億元，外資更是賣超達100.91億元，幸好有國家隊的護盤，讓指數收紅，統計八大官股券商買超29億元，買超標的以金融股、電子及傳產權值股為主，且本周以來天天買超，與外資呈現對作，法人認為，雖然大盤反彈，但不代表已經止穩，不確定因素的影響仍未消除，建議以保留較多現金為宜，採取區間操作策略。

外資本周連續5天賣超台股，今日大盤收在10,420.89點，上漲93.76點，但以三大法人買賣超來看，外資賣超逾百億元，投信賣超1.23億元，僅自營商買超（合計）2.77億元，在外資賣超壓力下，指數仍能收紅，靠的就是國家隊的護盤。

從外資買賣超個股來看，今日買超前十大侈序是元大台灣50反1、元大滬深300正2、群創、富邦上証正2、技嘉、東元、京元電、光寶科、華通、中環；賣超前十大依序是國泰金、鴻海、新光金、欣興、中鋼、元大金、仁寶、英業達、長榮、開發金等。

如果以八大官股券商買超前十大個股來看，似乎還是有跟外資對作，你丟我檢的情況，買超前十大依序有國泰金、中鋼、台新金、中信金、元大金、聯電、鴻海、開發金、第一金、永豐金；合庫金、仁寶、兆豐金、台泥、彰銀也是買超主要標的。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞指出，各主要央行推估將持續採行寬鬆政策，對資金、評價面仍相對有利，有望維持偏多走勢，操作上仍以具長線題材類股為主。

後市來看，沈萬鈞表示，美中貿易關係演變、下半年旺季需求狀況、外資籌碼動向等仍須持續關注，因此，在不確定性尚存的情況下，台股投資上建議選股不選市，採取區間操作策略，可朝具備產業與營運成長趨勢、具殖利率優勢、營收獲利正成長的標的來布局。

證券分析師張陳浩表示，從今日盤面上轉強股來看，法人買進標的似乎鎖定破底族群，例如面板的友達、群創；金融股及紡織股、塑化股的台塑四寶等，以官股的以往的操作模式來看，只要跌破年線就買，逢高就賣出，金融股昨日破底，但今日整體來看上漲相當多，隨著港股金融股點火，台股金融股也反彈。

張陳浩提醒，指數反彈並不代表大盤已經止穩，目前支撑台股的重要因素是選舉，但是上檔套牢壓力層層下，想大漲也不易，加上不確定的因素影響，除非有大利多，否則仍是以區間操作為宜，逢高就賣，急跌才買，持股部位頂多到5成，保留現金多一點較保險。

外資元大金台股
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