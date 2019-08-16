權值股領軍 台股黑翻紅上漲93點收10,420

2019-08-16 13:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股今日由權值股台積電等領軍，推升指數由黑翻紅，終場上漲93.76點、漲幅0.91%，收10,420.89點。聯合報系資料照 分享 facebook

台股今（16）日開低震盪後，近午盤時由權值股台積電（2330）等領軍，推升指數由黑翻紅，補上昨日的跳空缺口，收復5日均線，終場上漲93.76點、漲幅0.91%，收10,420.89點，成交量1,188.77億元；周線下跌73.6點、跌幅0.7%。

觀察今日亞股表現，日、台、陸、港於平盤附近震盪後呈現走揚態勢，持續消化美中貿易戰升溫以及美債殖利率倒掛的影響，韓股則受兩韓關係緊張，跌幅較深。

盤面上，台積電、大立光、鴻海震盪走揚，台塑化、金融股富邦金、國泰金也一別近期溫吞走勢，漲幅表現佳，其他權值股如友達、聯電、上海商銀、和泰車及台灣高鐵等也相對強勢，貢獻撐盤力道。

表現較為出眾的族群則以PCB、網通、汽車零組件、連接器、半導體與金融等為指標，致新、凌巨、柯嘉-KY、冠德等個股表現也為市場焦點。

法人分析，技術面來看，8月6日指數下探點低點後收腳彈升，回彈過程中持續受短均牽制，逢高見解套賣壓，即便8月14日美國總統川普推遲徵稅時點的利多加持，指數仍在10日線止步並留長上影線，凸顯上方壓力之大。

雖然當前訊息面仍偏空，具指標性意義的二年期與10年期美債殖利率到掛，觸發市場對景氣衰退的疑慮，不過金融市場自海嘯過後累積極為龐大的資金存量，提供金融市場下方支撐。

須留意的是，因近期各國央行掀起降息潮，美中貿易戰等風險也讓資金急於找尋避風港，推升公債價格、致使殖利率走低，目前如日、德等不少國債已呈負利率，從中也出現國際債市的套利空間，如此一來或加劇並觸發美債殖利率倒掛。

法人表示，短期來看，市場因債市初次出現倒掛而恐慌是難以避免，故短期指數仍有在近低附近測試的風險，後續仍須觀察美債殖利率倒掛是否為短期現象，或將成為常態，以及美中貿易戰與香港反送中效應，作為盤勢動向的依據。

操作上建議逢壓力區降低持股水位，待拉回區間下緣再偏多操作。