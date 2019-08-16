經寶攻航太 前進國際航太暨國防工業展

2019-08-16 11:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



空巴航電機構件供應商jpp-KY經寶精密（5284）積極佈局航太事業，前進台北國際航太暨國防工業展，展望今年，新規劃的航太陽極處理廠及熱處理廠已建置完成，待試機過後預計第四季開始將申請新的Nadcap特殊製程認證。

二年一度的台北國際航太暨國防工業展於15日於世貿一館盛大展開，經寶也於本次展覽中展出，公司除了擁有Nadcap非破壞性試驗（NDT）、Nadcap化學皮膜（CP）、Nadcap焊接（Welding）及AS9100等航太特殊製程認證，今年新規劃的航太陽極處理廠及熱處理廠也已建置完成，待試機過後預計第四季開始將申請新的Nadcap特殊製程認證。

經寶的航太產品主要是以空中巴士A320、A340、A350及Boeing787的駕駛艙航電機構件為主，營收占比約為20~23%，去年底收購了法國Agiliteam集團的兩家航太精密零組件ADB及LUTEC公司，跨足到航太精密車銑加工零組件，使得航太產品合併營收突破三成以上。

隨著泰國的國家政策-泰國4.0的東部經濟走廊計畫的推行，公司除了建置航太新廠積極拓展新的航太產品，也積極規劃整合認證教育資源瞄準航太維修市場領域，預期在2020年就會有初步的進展。

經寶精密日前公布第2季財報，合併營收3.561億元，較去年同期2.834億元成長約25.6%，2019年上半年累計營收已達7.1億元，年增率達23.99%，唯毛利率29.82%係因為一次性認列開始量產的伺服器機櫃模具費用，以及併入歐洲子公司成本，因此低於去年同期34.36%。

近期又因中美貿易戰，泰幣相對升值，造成美元資產匯兌損失，因此經寶精密第2季每股盈餘（EPS）0.7元低於去年同期。