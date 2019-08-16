聚碩前景續獲看好 早盤秀上漲力道

2019-08-16 10:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



資訊服務商聚碩（6112）近期股價呈緩步升溫之勢，今（16）日受惠台股大盤開紅激勵，股價持續上攻，盤中最高一度漲至35.1元，漲幅超過2%。籌碼面來看，截至15日，外資近五個交易日小量進出，自營商則積極進場承接，形成「土洋對作」。

聚碩今年上半年業績不俗，第2季單季稅後純益1.02億元，創下歷年單季獲利新高；進到本季，仍維持成長力道，累計前七個月營收72.11億元，年增10.8%。

展望下半年，運算儲存、台商回流等商機，加上佳世達的投資，皆可望為聚碩帶來正面助益，替其營運添想像空間。