台股開盤震盪 上漲18.29點

2019-08-16 09:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股今（16）日開盤上漲18.29點，加權股價指數開在10,345.42點，成交金額15.89億元。

法人分析，技術面來看，8月6日指數下探10,180點低點後收腳彈升，然回彈過程中持續受短均牽制，逢高均見解套賣壓，指數頻現黑K與上影線，即便14日美國總統川普推遲徵稅時點的利多加持，指數仍在10日線止步並留長上影線，凸顯上方壓力大，投資人需留意國際政經消息可能帶來的波動。