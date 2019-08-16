外資賣壓止步？ 群創獲外資回頭買進

2019-08-16 09:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



群創（3481）、友達及彩晶等面板類股，遭遇三大法人賣壓，股價頻頻破底，如今皆處於相對低點。群創歷經外資連20賣，昨外資回頭買進9,085張，與投信齊力挹注，帶動其股價收紅，收在6.04元，單日漲幅1.34%，今（16）日延續氣勢開紅，是否為其股價反彈徵兆，市場聚焦。

友達及彩晶，股價也由黑翻紅，呈反彈之勢。

友達持續受外資賣壓，外資連20賣；自營商和投信，小量買進；形成「土洋對作」；昨收在7.03元，單日跌幅1.13%。

彩晶同時受外資及自營商賣壓襲擊，昨收在5.88元，單日跌幅1.67%。