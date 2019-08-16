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境外資金匯回 五類概念股是贏家

2019-08-16 01:21經濟日報 記者盧宏奇／台北報導

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」上路，法人點名包括營建與資產、機械與設備相關個股，以及這波回台投資的公司、高殖利率績優藍籌股、金控等五大族群，可望明顯受惠。

美中貿易戰紛擾加上全球各國陸續加入《共同申報原則》（CRS）等雙重壓力，台商境外資金積極尋求出路，台灣政府祭出境外資金匯回專法，吸引鮭魚資金返鄉，預估兩年最多可吸引約1.7兆元資金。

群益投顧認為，境外資金回台直接投資部分，因廠商購地建廠，引發地價上揚，使資產股水漲船高，承接廠房建設的營造廠也有利，相關受惠個股包括台肥、興農、裕隆、三洋電、達欣工、根基、華固、長虹、冠德等。

後期設備進駐，漢唐、盟立、牧德、帆宣、聖暉等相關機械及設備廠商將可獲利，資金效應並可帶動相關個股價評價上調。

群益投顧分析，本波回台投資的公司，也成為看好的投資標的之一，例如台達電、和碩、國巨、巨大、台燿、慶豐富、欣興、佳世達等個股；產業類別以電子零組件、代工、自行車與汽車零組件、工具機等為大宗。

此外，由於25%以內間接投資透過專法進來的資金，至少要在專戶中停留五年以上，預期高殖利率、公司經營穩健、配息率高的績優藍籌股，是值得投資的標的，例如台積電、光寶科、中光電、瑞儀、廣達、群光、京元電、同欣電、台塑四寶等。

海外資金回流衍生的財務管理商機，也為銀行、保險及券商帶來龐大商機，受惠金控股有國泰金、富邦金、中信金、玉山金、台新金等。

海外資金回流受惠五大族群 圖／經濟日報提供
海外資金回流受惠五大族群 圖／經濟日報提供
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