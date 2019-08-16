公股護盤力道加大 本月來買超188億

經濟衰退疑慮升高導致美股重挫，台股昨（15）日隨亞股表現淡定，終場跌幅縮減至100點，再次摔落年線；八大公股行庫8月來積極護盤，累計買超達188億元，敲進逾萬張，以金融股最大宗。

美股暴跌，交易人在期貨市場避險操作，根據臺灣期貨交易所統計，同時間交易的期交所美國道瓊期貨夜盤交易量攀升至20,004口，創上市以來新高。

美股三大指數周三晚間下跌800點，台股昨日開低回測10,300點後，陸、港股收斂跌勢，台積電、大立光低檔有撐，內資概念股仍活躍，終場下跌100點收10,327點，成交量縮至1,231億元。

外資昨日賣超61億元，呈現連四賣，台指選擇權部位則由淨多單4,347口轉為淨空單8,045口，但逆勢加碼台指期淨多單1,850口至39,292口。

永豐期貨副總經理廖祿民認為，台股上有壓、下有撐，加上資金面仍然寬鬆，盤面上仍有創高個股，建議不宜過度看空，外資在期貨做多，但選擇權偏空的操作手法，有「防守型看多」意味，即跌破下檔支撐時，損失有限。

內資仍扮演台股多方防守主力，投信連七買，昨日買超3億元；八大公股行庫買超9億元，敲進逾3,000張，包括元大S&P原油正2、英業達、華南金、新光金、旺宏、仁寶、鴻海等。

台股7月底急跌，政府護盤力道有增無減。根據統計，八大公股行庫8月以來十個交易日，僅有一日調節，有四日單日買超逾25億元，累計買超金額已達188億元。

公股行庫護盤仍以低接，護住指數為最高操作原則，8月以來買超前兩名個股為跌跌不休的面板雙虎；以15檔買超逾萬張個股來看，除息後走勢欠佳的金融股就占七檔，而台積電、鴻海等前兩大權重股，則分別敲進1.32萬張、2.23萬張。