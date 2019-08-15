國泰投信：台股基本面未如想像中悲觀

2019-08-15 20:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



美國10年期與2年期債券殖利率出現倒掛，為2007年來首次，引起市場對經濟衰退的恐慌，主要美股指數昨(14)日全數下跌，而與台股連動度最高的費半指數今日亦下跌3.16%，拖累台股早盤開低下挫；重要電子權值台積電、大立光、鴻海跌幅約1%，台塑四寶下跌1~3%，金融族群亦偏弱呈現。終場加權指數收在10327.1點，最低曾來到10287.7點，一度跌破年線。

國泰台股ETF基金經理蘇鼎宇指出，隨中美貿易戰升級，對全球經濟衝擊擴大，且近期中、歐最新經濟數據表現不佳，影響台股投資人投資信心。但依過往經驗觀察，升息循環尾端，確實會發生殖利率倒掛現象，但未必進入衰退。

蘇鼎宇表示，投資人可搭配最新通膨水準進行觀察，若Fed是為抗通膨而升息，可能將犧牲景氣動能，使其降溫。但現階段通膨仍相對平穩，故此時的降息，一般偏向是策略性的做法，而非表示景氣已行至末端，故即便此次因為Fed預防性降息，而出現利率倒掛現象，但預期股市後續仍有續行機會 。

目前美國已決定對中國部份進口商品加徵10%關稅的時程延至12月中，亦代表台股的電子零組件廠商，可避開波及的緩衝期延長，故原本預期國內電子產業第3季旺季不旺的情況，有機會獲得改善。此外，甫公佈完畢的台股上市櫃公司7月營收，亦再度締造歷史紀錄，總營收為2.96兆元，月增7.3%，年增0.08%，創歷年同期新高。

蘇鼎宇說明，整體觀察上，台股基本面表現並未如想像中悲觀，後續可留意之前調節台股的外資，是否回頭買超，以及中美、日韓貿易談判的最新發展。操作上可留意正向商品如「國泰臺灣加權正2」ETF(00663L)的布局機會，掌握台股整理後重拾動能的契機。