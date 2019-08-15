公股行庫買盤加持族群 盤面抗震指標

2019-08-15 19:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



台股15日挫跌100點，指數守住10,300點關卡。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

台股15日挫跌100點，指數守住10,300點關卡；現階段在資本市場動盪、盤勢多空未明之際，諸如嘉聯益（6153）、建準、定穎、台光電等，因有八大公股行庫買單加持，儼然成為盤面抗震指標。

美股道瓊指數14日暴跌800點，創今年最糟單日表現，亞股昨天漲跌互見，台股昨天早盤一度跌近140點，低點下探至10,287點，跌破年線，後續跌幅收歛，指數終場跌100點，收10,327點。

在法人動態上，昨天自營商賣超0.98億，投信買超3.02億，外資連四賣、賣超58.77億元，三大法人合計賣超56.73億元。

八大公股行庫方面，昨天則連四買、買超9.91億元，累計8月以來買超台股188.32億元。

台新投顧副總黃文清表示，觀察當前盤勢，由於美國債市浮現經濟衰退訊號，加上美中貿易戰緊張疑慮，使得全球股市走弱，台股表現同步增添干擾，短線盤面空方占有優勢，具備基本面優質股將為資金停泊焦點。

展望後市，台股在震盪整理後，預期仍將回歸基本面表現；就盤面而言，目前八大公股行庫買超主要個股，將會是抗震指標。

根據統計，8月以來，八大公股行庫買超逾千張且股價強勢抗跌個股，計有13檔，分布在PCB、電信等電子次產業，及營建、電機等傳產族群。

若觀察八大公股行庫買超狀況，8月以來，嘉聯益、建準等獲買超逾3,000張；另外，定穎、台光電、華泰、臻鼎-KY、致伸、敦南等，也各獲1,500張以上買單進駐。

進一步分析8月以來股價走勢，以敦南強勢上漲28.3%最耀眼；其他8月以來股價上漲一成以上個股，還包括定穎、昇陽半導體、建準、台光電、致伸等。

兆豐國際投顧董事長李秀利認為，公股行庫近期頻與外資對做，主要策略是「政策護盤、支撐指數」，趁外資調節持股之際，公股行庫可以逢低加碼，未來一旦外資買盤回頭，公股行庫也可反向了結。

展望後市，若從近期國際資本市場走勢動盪來看，法人操作策略應會相對保守，短期仍應審慎看待盤勢，投資人可注意公股行庫進場加碼族群，以掌握資金輪動過程中的獲利契機。

操作策略上，法人認為，短期因產業面缺乏利多題材，加上亞幣匯率震盪，易使台股轉為偏弱格局，建議保守操作，採取防禦型選股策略，擇優布局本益比低、業績展望佳及具題材者。