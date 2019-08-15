郭台銘連八個月買股後暫時停止了 7月未加碼鴻海

2019-08-15 16:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘。記者黃義書／攝影 分享 facebook

鴻海（2317）創辦人郭台銘從去年11月起，連續八個月買進鴻海股票，根據證交所最新公告資料顯示，郭台銘7月並未延續買進的動作，目前個人持股維持133萬7,938張，個人持股比約9.65%。

郭台銘即使在參選國民黨總統初選期間，也不忘買進鴻海股票，6月仍然持續加碼買進鴻海股票550張，不過7月則是暫時中止買股；統計連續八個月來，郭台銘合計加碼買進40,460張鴻海，粗估買股金額約達29.72億元。

鴻海第2季淨利170.54億元，季減14%，年增21.8%，每股純益（EPS）1.23元，較去年同期優，為2018年現金減資以來同期高檔，不過，毛利率、營益率、淨利率卻是呈現三降，毛利率、營益率都創金融海嘯以來的低檔。

鴻海第2季毛利率5.3%，營益率1.34%，淨利率1.47%；累計上半年淨利368.79億元，年增10.8%，每股純益為2.66元。

鴻海今（15）日股價收在71.6元，下跌1元，跌幅1.38%，市值再失守兆元，下滑至9,925.9億元；統計外資賣超15,013張，累計已連續10個交易日賣超，合計賣超92,353張；今日投信賣超3張，自營商賣超388張，合計三大法人賣超15,404張。