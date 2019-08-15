顧立雄：台股相對沉穩 下半年會有另一波資金回流

2019-08-15 16:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會主委顧立雄 。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

台股再度大跌，金管會主委顧立雄今（15）日表示，台股表現相對沈穩，境外資金匯回專法上路後，下半年會有另一波吸引資金回流，對金融市場及實體經濟都有幫助。

台股今日再度大跌，金管會下午中元普渡拜拜，顧立雄受訪時表示，這幾天，尤其美股震盪太過激烈，但台股表現相對沉穩。

他表示，總的來看，國內總體經濟表現不錯，上市櫃公司營收跟去年同期增加0.41%，因美中貿易戰，最近台商回台投資熱烈，這主要是大的企業回台轉移生產基地；另外，下半年來看，境外資金匯回專法上路後，又會有另一波吸引台商資金回流，對金融市場及實體經濟及內需都有幫助。

至於業者建議放寬境外資金匯回可投資範圍，是否採行？顧立雄表示，境外資金匯回專法的政策目的是吸引長期投資，不是短線炒作，因此，納入可投資的範圍仍以長期投資為主。

顧立雄強調，專法提供稅務上優勢，進來是要長期投資，不是要短線操作，所以政策上仍希望是投資有益於長投的工具。

所以業者建議的都未採納？顧立雄表示，例如票券是短期周轉工具，但若暫時未找到長期投資標的，也可以停泊在帳戶就放定存。

至於投資國外有價證券及境外基金？顧立雄表示，專法目的是要促進國內金融市場發展，不是國外金融市場，都是具政策意含，實質投資部分也是如此，也要對經濟有幫助。

對於可吸引多少資金挹注台股？他表示，可吸引多少資金回流，還是以財政部推估的為主。