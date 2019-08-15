三大理由支撐 法人：台股急跌是買點

2019-08-15 12:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美股周三跳水重挫，四大指數齊跌，道瓊工業指數更是大跌800點，台股今（15）日表現雖受到衝擊，但表現相對較強；法人表示，在選舉逼近、下半年進入旺季、美國宣布部分項目關稅加徵時間延後，三大理由支撐台股的表現，前波低點10,180點破與不破都是買點，布局以蘋概股、5G、PCB等績優電子股、貿易戰受惠族群為首選。

美股周三道瓊工業指數重挫800.49點，那斯達克指數大跌242.42點，S&P500 指數下跌85.72點，費城半導體指數下跌47.12 點，台股早盤以10,374.75點開出，下跌52.98點，指數開低走低一度失守10,300點下探至10,287.76點，下跌139.97點。

證券分析師黃漢成表示，台股再度失守年線，上檔壓力雖大，且不排除再探前低10,180點，但是前波低點破與不破都是波段買點，如果跌破，則可能出現指數背離，從最弱的港股翻紅表現來看，台股尾盤有望逐步走高。

黃漢成指出，大盤指數下跌不用太擔心，壓回反而是買點，從資金面來看，新台幣昨日升值，加上台商回流，資金並沒有問題，以大盤指數接近10,000點的情況來看，已落在波段低檔，由於接近年底及明年初的選舉，加上進入旺季，及美加徵陸關稅延後等因素，將支撐台股的表現。

在布局上，首選績優電子股，壓回都是買點，包括印刷電路板、蘋概股、5G等相關族群都可以布局，不過，台股大盤上壓力重重，在操作上也建議保守，低接持股五至六成。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，在國際變數紛擾下，雖然美股重挫，但今日的恐慌氣氛並不明顯，短線不須賣出，在布局上可以貿易戰受惠股為主，另外，原物料族群包括食品、不鏽鋼、散裝等族群也有機會表現，後續外資動向仍是重要觀察指標。

證券分析師張陳浩表示，目前主要是持股位階的轉換，操作上可以採取急漲賣、急跌買策略，買進標的以蘋概股中的印刷電路板股為首選，但是包括散熱、功率放大器、網通等則已出現高檔調節跡象，5G的位階也太高，操作上宜謹慎。

張陳浩指出，目前投資人持股信心不足，加上法人轉換持股位階，建議保守操作，持股約5成為佳，保留較多現金在手上。