外資調高京元電評等及目標價 三大題材推升股價強漲

2019-08-15 12:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



京元電（2449）第2季歸屬母公司稅後淨利6.04億元，季增59.31％，年增62.49％，創近三年同期高點，每股純益（EPS）0.49元，累計上半年每股純益0.8元；亞系外資最新報告出爐，看好京元電將受惠於新興科技趨勢所帶來的需求，加上中國大陸半導體需求成長，決定調高評等至買進，目標價由28.5元調高至40元。

基本面題材加上外資看好，吸引買盤進駐，今（15）日逆勢上漲，股價開平走高，盤中漲幅逾半根停板。

亞系外資表示，京元電可望受惠於新興科技趨勢的需求成長，包括5G、資料中心、高效能運算、物聯網等，另外，中國大陸5G基礎設施需求，及中國本土半導體需求，將是京元電明年重要成長動能。

亞系外資預估京元電今年、明年毛利率將由原預估的25.8%、26.6%分別成長至29%、30.2%，且調高今年至後年每股純益預估值，分別由2.34元、2.58元、2.88元調高至2.36元、3.1元、3.47元。

京元電第2季合併營收60.9億元，創下新高，季增15.8％，年增20.85％，毛利率24.86％、營益率13.13％，歸屬母公司稅後淨利6.04億元，每股純益0.49元；累計上半年合併營收113.51億元，年增17.98％，創同期新高，毛利率23.23％、營益率11.09％，歸屬母公司稅後淨利9.84億元，年增36.61％，每股純益0.8元。

京元電7月合併營收23.34億元，月增10.9％，年增28.34％，連續三個月創新高，累計前七個月合併營收136.85億元，年增19.63％，續創同期新高；法人看好京元電第3季成長動能，預估營收可望季增10～15％，全年營收逐季創高，成長逾二成。

基本面題材，加上外資調高評等及目標價，吸引資金進駐，台股今日大跌，京元電則是開平走高，早盤以31.1元平盤開出後一度拉升至33.6元，漲幅逾8%，盤中漲幅5.46%。