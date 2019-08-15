親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

「好想住日本！」他批台灣治安環境差 慘遭戳破幻想

抗爭者的香港保衛戰：反送中是下一個六四事件？

外資調高京元電評等及目標價 三大題材推升股價強漲

2019-08-15 12:22經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

京元電（2449）第2季歸屬母公司稅後淨利6.04億元，季增59.31％，年增62.49％，創近三年同期高點，每股純益（EPS）0.49元，累計上半年每股純益0.8元；亞系外資最新報告出爐，看好京元電將受惠於新興科技趨勢所帶來的需求，加上中國大陸半導體需求成長，決定調高評等至買進，目標價由28.5元調高至40元。

基本面題材加上外資看好，吸引買盤進駐，今（15）日逆勢上漲，股價開平走高，盤中漲幅逾半根停板。

亞系外資表示，京元電可望受惠於新興科技趨勢的需求成長，包括5G、資料中心、高效能運算、物聯網等，另外，中國大陸5G基礎設施需求，及中國本土半導體需求，將是京元電明年重要成長動能。

亞系外資預估京元電今年、明年毛利率將由原預估的25.8%、26.6%分別成長至29%、30.2%，且調高今年至後年每股純益預估值，分別由2.34元、2.58元、2.88元調高至2.36元、3.1元、3.47元。

京元電第2季合併營收60.9億元，創下新高，季增15.8％，年增20.85％，毛利率24.86％、營益率13.13％，歸屬母公司稅後淨利6.04億元，每股純益0.49元；累計上半年合併營收113.51億元，年增17.98％，創同期新高，毛利率23.23％、營益率11.09％，歸屬母公司稅後淨利9.84億元，年增36.61％，每股純益0.8元。

京元電7月合併營收23.34億元，月增10.9％，年增28.34％，連續三個月創新高，累計前七個月合併營收136.85億元，年增19.63％，續創同期新高；法人看好京元電第3季成長動能，預估營收可望季增10～15％，全年營收逐季創高，成長逾二成。

基本面題材，加上外資調高評等及目標價，吸引資金進駐，台股今日大跌，京元電則是開平走高，早盤以31.1元平盤開出後一度拉升至33.6元，漲幅逾8%，盤中漲幅5.46%。

京元電半導體5G物聯網

相關新聞

郭明錤看好400G交換器PCB商機 華通、金像電強漲

2019-08-15 11:44

美股暴跌 國安基金執祕：台灣基本面仍穩健

2019-08-15 11:27

謝金河：看半年報選好股

2019-08-15 13:00

獲利年增率＞三成的黑馬股

2019-08-15 12:01

三檔上半年財報優異股

2019-08-15 11:46

今明二年大賺的轉單潛力股

2019-08-15 11:29

下半年五大族群看好 台股評價相對低向上空間大

2019-08-15 10:16

道瓊暴跌800點 台股早盤重挫逾130點

2019-08-15 09:22

憂經濟衰退美股大跌800點 台股回測壓力大

2019-08-15 08:54

雙成長十傑 外資狂敲

2019-08-15 00:39

季報犀利股 盤面亮點

2019-08-15 00:38

17檔獲利躍進 法人追捧

2019-08-15 00:37

上市櫃半年報 五天王威風

2019-08-15 00:34

國際變數多 內資仍是撐盤主力

2019-08-14 23:51

上市櫃獲利 淡季見佳績

2019-08-14 23:39

就市論勢／半導體、網通 逢低布局

2019-08-14 23:34

5G明星股 法人點將

2019-08-14 23:34

五公司 拚恢復信用交易

2019-08-14 23:34

上市7月營收 資訊服務搶眼

2019-08-14 23:34

十大獲利雙成長股 外資按讚

2019-08-14 20:09

台股收復10,400關收漲65.07點 三大法人賣超14.03億

2019-08-14 15:12

台股反彈 上有壓、下有撐

2019-08-14 14:34

貿易戰降溫！台股漲65點 台幣盤中狂升2.71角

2019-08-14 14:33

美延後加徵關稅／瑞銀建議逆周期措施避險

2019-08-14 14:27

美關稅加徵延後利多 台股上漲65.07點收10,427

2019-08-14 13:40

蘋果主力產品關稅威脅暫緩 蘋概三王領軍概念股強彈

2019-08-14 13:09

台股盤中大漲逾120點 蘋概股強勢

2019-08-14 11:19

美中貿易釋利多 台股早盤大漲150點收復10,500點

2019-08-14 09:56

貿易戰現轉圜 台股早盤大漲148點收復10500點

2019-08-14 09:51

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

就市論勢／IC設計、PA 迎轉單利多

2019-08-06 23:50

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

十大獲利雙成長股 外資按讚

2019-08-14 20:09

道瓊暴跌800點 台股早盤重挫逾130點

2019-08-15 09:22

5G明星股 法人點將

2019-08-14 19:37

17檔獲利躍進 法人追捧

2019-08-15 00:37

樂觀派滙豐證券看鴻海 目標價略降至105元

2019-08-14 20:20

寶成上半年獲利 大增四成

2019-08-15 00:30

雙成長十傑 外資狂敲

2019-08-15 00:39

上市櫃半年報 五天王威風

2019-08-15 00:34

5G明星股 法人點將

2019-08-14 23:34

金雞發威 潤泰全賺逾一股本

2019-08-15 00:30

上市櫃獲利 淡季見佳績

2019-08-14 23:39

嘉聯益上季獲利增297％ 金像電陷虧損

2019-08-14 23:25

美股獲利回吐 期貨夜盤走跌

2019-08-14 21:51

季報犀利股 盤面亮點

2019-08-15 00:38

52家企業Q2 EPS創新高 8月來這檔股價漲最多

2019-08-14 17:53

大宇資Q2每股賺9.74元

2019-08-14 23:24

大同Q2稅後淨損44.3億元 認列華映、綠能虧損成主因

2019-08-14 22:30

亞泥內外皆美 純益創高

2019-08-15 00:28

憂經濟衰退美股大跌800點 台股回測壓力大

2019-08-15 08:54

PCB龍頭／外資升目標價 臻鼎奔漲停

2019-08-14 14:33

潤泰全上半年優於預期 集團股同樂

2019-08-14 14:34

正新、建大 Q2獲利攀高

2019-08-14 23:34

潤泰全多角化布局 開花結果

2019-08-15 00:29

下半年五大族群看好 台股評價相對低向上空間大

2019-08-15 10:16

雙鴻、喬山 題材熱炒

2019-08-15 00:39

蘋果新機拉貨潮 玉晶光產能滿載

2019-08-14 14:27

美關稅加徵延後利多 台股上漲65.07點收10,427

2019-08-14 13:40

趕工潮來了 台泥也受惠

2019-08-15 00:27

亞太電新服務 績增130％

2019-08-14 23:30

美時上半年EPS 1.35 元 看好外銷業務發展

2019-08-14 17:54

昇佳純益EPS 14.46元 上半年財報稱冠興櫃

2019-08-15 00:40

台股收復10,400關收漲65.07點 三大法人賣超14.03億

2019-08-14 15:12

穩懋高層搬風 陳國樺接任總座

2019-08-14 18:48

製鞋三雄 加速攻南向

2019-08-15 00:28

除了大同、大飲 其他公司都已申報第2季財報

2019-08-14 18:50

味全業外進補 上半年獲利創高

2019-08-15 09:37

崇越Q2每股+2.51元 後市帶勁

2019-08-14 23:29

國際變數多 內資仍是撐盤主力

2019-08-14 23:51

5G升溫 雍智攻上漲停

2019-08-14 14:34

郭明錤看好400G交換器PCB商機 華通、金像電強漲

2019-08-15 11:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top