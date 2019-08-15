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郭明錤看好400G交換器PCB商機 華通、金像電強漲

2019-08-15 11:44經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

知名蘋果分析師、天風證券郭明錤出示最新報告，看好SA核心網路為5G投資新主軸，將帶動400G交換器強勁需求，看好金像電（2368）、瀚宇博、華通等受惠，帶動今（15）日相關個股強勢表態，尤以華通盤中大漲逾5%，漲勢最為凌厲。

郭明錤昨（14）日深夜出示最新報告，點名SA核心網路為5G投資新主軸，受益於SA需求強勁，400G交換器PCB產值可望在2020年顯著成長400~450%，且400G交換器PCB單價與毛利率成長有利相關供貨商。

由於5G硬體投資主軸包含基地站（Base station）、核心網路（Core network)）、客戶前置設備（CPE）與智慧手機。

中國為全球最大5G核心網路市場，因中國電信商在2020年將自非獨立組網（NSA）轉換至獨立組網（SA）為主，核心網路的轉變可望帶動400G交換器需求顯著增長，並有利相關PCB供應商。

整體來看，400G交換器PCB產值在明年將增長400~500%，規模將達到20至22億美元，而相關廠商將從今年下半年開受益。郭明錤點名受益業者包含兩岸PCB供應商，台系廠商包含金像電、瀚宇博 、華通。其他則有滬電股份、深南電路及TTM。

郭明錤分析，400G交換器PCB因採用了設計更複雜的36層板，相比100G交換器的26至28層，由於層數的增加，故PCB單價較100G成長60~80%。而400G毛利率預估約25~35%，也高於100G交換器平均10~20%水準。

知名蘋果分析師郭明錤出示最新報告，看好SA核心網路為5G投資新主軸，將帶動400...
知名蘋果分析師郭明錤出示最新報告，看好SA核心網路為5G投資新主軸，將帶動400G交換器需求。 美聯社
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