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上市櫃半年報 五天王威風

2019-08-15 00:34經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

上市櫃公司上半年財報「五大天王」昨（14）日出爐，獲利王、每股純益（EPS）王分別由台積電、大立光奪得，獲利成長王由新美齊拿下，現金王則是鴻海，毛利率王由力旺、M31並列。

「蘋概三王」台積電、大立光、鴻海依然是半年報焦點。晶圓代工龍頭台積電蟬聯獲利王，累計稅後純益1,281.63億元，較去年同期1,620.8億元減少20.9%，雖然仍是年減，但較第1季的年減31.6%明顯轉佳。

台積電日前在法說會釋出下半年旺季可期的正面訊息，不僅下半年7奈米訂單滿載，業績也可望逐季攀高，並將加速5奈米產能建置，今年資本支出也將高於原訂110億美元的規模，加上5G需求加速，預估第3季營收季增率將達18%。上市櫃公司獲利第二到五名依序為鴻海、台塑、中華電、台塑化。

大立光仍是上半年EPS王，每股純益為86.51元，優於去年同期的70.99元。因新品項增加規模，提升毛利率，本季為傳統旺季，業績持續看增。

鴻海現金及約當現金8,168.68億元，稱霸上市櫃公司，較第1季的8,193.25億元略減24.57億元。台積現金及約當現金部位6,496.97億元，僅次鴻海；之後分別為廣達2,239.26億元、聯發科1,740.61億元、和碩1,454.33億元。

獲利成長王是營建後起之秀新美齊，上半年稅後純益3.55億元，較去年同期激增889倍。

矽智財（IP）廠力旺、M31以授權金授權為本業，毛利率都是100%，上半年EPS分別為3.94元、3.27元。

上半年財報五大天王 圖／經濟日報提供
上半年財報五大天王 圖／經濟日報提供
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