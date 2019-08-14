國泰證券8月投資氣象觀點：留意中國內需布局機會

2019-08-14 22:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



美國聯準會創近十年首度降息動作，但貿易戰煙硝再起對金融市場再添不安氣氛；國泰證券發布8月全球商品及各主要市場投資氣象觀點，由於短線避險情緒增溫，相對「正向」看好美元及黃金的表現，而隨寬鬆政策的逐步發酵，中國股市、新興亞洲及新興歐洲則有較佳的上漲潛力。

國泰證券分析，中國今年上半年經濟成長率自6.4%回落至6.2%，第2季更創下1992年以來最差表現，在美中貿易戰的籠罩下，此結果大致符合市場預期，亦落於中國官方所設定的6%至6. 5%的增長區間。

短線來看，疲弱的經濟恐抑制中國股市表現，然而，下半年隨著內需逐步復甦及科創板上市熱潮，投資人可留意中長線布局時機。

美中貿易緊張關係無疑是今年上半年兩國股市的重要風向球，儘管在談判的道路上雙方難免仍有摩擦，甚而出現政策角力，但就整體的進展上已可見雙方朝向利益平衡點前進，而美國總統川普在明年大選的壓力下，將進一步權衡貿易戰導致的美國企業獲利下滑及物價上漲的反效果，因此未來的發展無須過於悲觀看待。

國泰證券認為，政策面來看，由於美中貿易談判未有明確進展，再加上全球主要國家經濟發展漸顯疲態，例如美國6月ISM製造業指數回落至2016年以來新低水平、歐元區製造業PMI更是出現連續六個月的萎縮等，預計將迫使中國將經濟動能的要角由原本仰賴的外部需求逐步導向內需消費。

也因此，投資布局方面，因應中國經濟結構的調整趨勢，可更關注於內需消費及政策扶植等兩大方向，例如汽車、生技製藥、白酒、乳業、食品等必需消費品以及5G 通訊相關產業鏈等，皆為市場焦點所在。

國泰證券分析，美國聯準會重啟降息，將促使資金回流新興市場，中國股市本益比偏低成為吸金最大優勢，另外，7月下旬中國科創板正式交易，未來科技板塊在中國市場地位將水漲船高，勢必引發另一波投資熱潮。隨著相關題材陸續發酵，投資人可關注中國股市相關投資機會。