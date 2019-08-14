輸美穿戴裝置仍將加徵10%關稅 恐影響代工廠訂單動能

2019-08-14 20:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



美國在2019年9月仍要對蘋果的穿戴裝置產品加徵10%關稅，而這些產品都是蘋果成長最快的領域，是否影響到蘋果穿戴裝置主要代工廠，如廣達、仁寶與英業達在這方面的訂單動能，值得後續觀察。

廣達與仁寶是Apple Watch主力代工廠，英業達是AirPods與HomePod的主力代工廠。根據外資的預估，穿戴裝置約占廣達今年14%的營收比重，是僅次於筆電（37%），以及伺服器（29%）的第三大產品。

至於英業達2019第2季智慧裝置產品（包括AirPods與智慧手機），約占營收的15%，PC與伺服器合計占營收比重的84%。

外資也預估，仁寶非PC產品（包括Apple Watch）營收比重今年約占12%，是僅次於筆電（70%）、平板電腦（18%）的第三大產品線。由以上可以看出，蘋果的穿戴裝置，是廣達、仁寶與英業達等代工廠的第三大產品線。

外電報導，美國對中國3,000億美元輸美出口品，包括智慧手機與筆電等產品，可延後三個月開徵10%關稅。這意味著，蘋果的iPhone、MacBook雖可緩徵，但AirPods耳機、Apple Watch智慧手錶，以及HomePod智慧音箱，自2019年9月1日起仍會面臨10%關稅。

除了蘋果之外，蘋果競爭對手的熱門產品，例如Fitbit的智慧錶、亞馬遜及谷歌的智慧音箱、藍牙裝置等，也都會面臨10%關稅衝擊。

由於iPhone在上一季對蘋果的營收占比首度跌破50%，為七年以來首見。不過，Apple Watch、AirPods等穿戴裝置熱銷，讓穿戴裝置相關營收跳增50%之多，抵銷了iPhone帶來的負面影響。

蘋果執行長庫克之前就表示，穿戴裝置協助公司提振了中國市場的銷售成績，非iPhone產品的營收在上一季成長了17%。他當時表示，「除了iPhone以外，我們每一項產品類別都出現成長。」

現在蘋果穿戴裝置仍要加課10%關稅，後續的影響性，值得密切關注。