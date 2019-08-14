樂觀派滙豐證券看鴻海 目標價略降至105元

2019-08-14 20:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



鴻海第2季獲利創新低，樂觀派的滙豐證券最新報告下調目標價到105元，重申「買進」，野村證券則基於貿易戰變數，維持鴻海「中立」評級，目標價82元。

滙豐和野村證券均指出，鴻海第2季獲利創低，相當不如預期，不過滙豐預期下半年手機拉貨，是集團傳統旺季，表現應會回升，尤其鴻海營運規模和費用控管改善，相較於和碩、緯創第2季財報好是因為先前iPhone出貨的基期低，代工廠中仍較為看好鴻海。

此外，滙豐也說，鴻海iPhone業務的毛利表現優於同業，往往帶動旺季拉貨，成長性相對領先。

從消息面看，滙豐先前即談到郭台銘參選的利空淡化，報告仍重申此觀點，並另外談到九人小組上任後，富智康獲利能力有很大程度改善，預期下半年的虧損收斂狀況將受惠集團資源和比競爭對手改善更快的獲利能力，而展現比去年下半年更顯著的增長。

滙豐調整後的鴻海財測，預期下半年到明年上半年的EPS約9.1元，推算目標價從110元降到105元；至於今、明年度分為8.9元和9.4元，。