十大獲利雙成長股 外資按讚

2019-08-14 20:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



上市櫃公司第2季財報出爐，第2季獲利較第1季和去年同期成長。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影 分享 facebook

上市櫃公司第2季財報出爐，統計第2季獲利較第1季和去年同期成長、近期獲外資買超以及券商喊進個股，主要包括南茂（8150）、緯創、信邦等十大公司，後市值得關注。

根據篩選條件，南茂、台燿、健鼎、GIS-KY、智邦、信邦、億豐、全新和巨大等十大個股，為當前外資關注度領先的雙成長潛力股，其中八檔都是電子股，僅億豐和巨大為內需傳產的利基公司，呼應盤面由電子股衝鋒的市場風向。

南茂在外資圈中，主要獲瑞信證券力挺，該券商從去年下半年來就頻繁追蹤，也是最早喊進南茂的外資。在公司第2季繳出大好財報後，瑞信預估南茂下半年將受惠各大手機品牌拉貨，擴大TDDI、COF封測需求，預估3、4季營收分別成長到53億和54億元。

里昂指出，台燿7月營收雖然下滑，不過伺服器客戶因應英特爾Whitley和超微Rome CPU平台換機潮已啟動擴大拉貨，加上100G／400G交換器需求穩定增，預期下半年將展現比上半年成長的力道；今年每股純益（EPS）預估8.9元。

同為PCB族群的健鼎，則獲摩根士丹利力挺並列為優先買進的PCB個股，主因多數PCB公司的評價大幅拉高，健鼎卻落後；而以網通、手機業務成長性看，健鼎今、明年EPS均有9-10元實力，不輸同業。

GIS上半年EPS 5.36元，較去年同期成長27%，大和資本在財報發布後調升投資評級到「持有」，預估GIS第3季仍可能受到產品組合調整影響，獲利略比第2季下滑，但整體基本面受惠訂單增加、規格升級而穩定，今年EPS介於10-11元。

智邦日前獲麥格理調高目標價到170元，但同天也被里昂降評到「減碼」，股價大震盪。里昂認為智邦成長性再擴張有限，目標價155元仍高於現價，麥格理則持續看好網通需求提升；近二日外資對智邦先賣後買，投信籌碼相對穩定、連三買。