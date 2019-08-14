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微星與技嘉 第3季步入出貨旺季

2019-08-14 20:08經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

微星技嘉2019第2季獲利均較去年同期衰退，主要是去年有挖礦商機，基期較高，不過，技嘉第2季獲利優於第1季，表現不俗，隨著進入下半年旺季，加上輝達（NVIDIA）推出新的顯示卡，有機會推升兩家公司2019第3季業績進一步往上。

微星2019第2季稅後純益12.55億元，年減28.24%，季減3.9%，第2季每股稅後純益（EPS）1.48元，去年同期EPS為2.07元，第1季EPS為1.55元。微星表示，受到美中貿易戰的影響、競爭者變多，加上原物料成本等因素，使得2019第2季獲利較第1季衰退。

微星2019上半年稅後純益25.62億元，年減33.55%，主要是去年上半年有挖礦商機，今年在挖礦退燒之下，獲利出現衰退，微星2019上半年EPS為3.03元，去年上半年EPS為4.56元。

技嘉2019第2季稅後純益4.80億元，年減27.81%，季增94.3%，第2季EPS為0.76元，較去年同期的1.05元衰退，較今年第1季的0.39元增長。技嘉2019第2季主機板出貨增加，伺服器營收比重減少，使得獲利恢復正常，帶動第2季獲利優於第1季。

技嘉2019上半年稅後純益7.28億元，年減68%，上半年EPS為1.15元，去年上半年EPS為3.58元。

展望2019下半年，技嘉7月營收為58.56億元，月增58.71%，年增26.60%，主要是主機板、顯示卡與伺服器三大產品線出貨同步增加，預期在旺季需求帶動下，該公司第3季業績有機會較第2季增長。

微星2019年7月合併營收97.6億元，為第2季以來的高點，較上月增加14%，年增5.7%。法人認為，輝達新顯卡與電競筆電新品效應逐漸發酵，加上產品結構轉佳，有助推升第3季出貨量與營收進一步增長。

在產能移轉方面，技嘉在之前已經把輸往美國產品的生產線，全部移回台灣中壢廠生產，包括伺服器、筆電、主機板與顯示卡等產品，輸往美國的產品，約占技嘉營收的18%，就算未來課徵關稅，也不受影響。

技嘉EPS微星

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