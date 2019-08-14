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5G明星股 法人點將

2019-08-14 19:37經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

【記者趙于萱／台北報導】美國宣布遞延關鍵電子產品加稅時程，台股昨（14）日由電子股領軍飆漲，5G概念股更在法人力挺下激情噴出，包括矽力-KY（6415）最高目標價獲內外資調高逾700元，欣興、中磊、華通、臻鼎等也獲法人欽點，表現強勢。

矽力公布第2季獲利受龐大業外挹注，每股純益（EPS）比第1季大增89%；樂觀派本土大型投顧基於兩大理由，包括5G、車電等高毛利市場擴張，以及華為加速半導體自製，看好矽力基本、評價面表現持續向上，喊出領先市場的760元目標價。

本土大型投顧表示，矽力在上半年便逐步展現中國擴大發展半導體效益，在財報繳出實績下，推估今、明年EPS挑戰25元、28元。瑞銀證券雖評估矽力第4季營收將受美中貿易戰放緩，下調該季營收年增率至26%，但預測2020年將成長30%以上，預估今、明年EPS來到24元、29元。

ABF基板大廠欣興今年以來不斷獲外資喊進，最新又獲摩根大通上調目標價到外資圈最高的50元，野村也調高到43.5元。

摩根大通科技產業分析師蔡宗余表示，欣興財報轉盈後，接下來可望受惠產能陸續開出，3、4季獲利成長到11億、12億元，明年單季表現將也逐季增加；目前該券商評估欣興今、明年EPS有1.1元和2.2元水準。

野村則評估市場提到的ABF基板和BT載板潛力外，5G低延遲需求帶動HDI和SLP產能，也會改善欣興收益；預期欣興今年毛利率提高到13.8%，明年增加到14%，淨利率從3.3%成長到5.5%。

凱基投顧一口氣更新中磊、華通和臻鼎三大5G概念股表現，在中磊繳出的第2季財報，該投顧觀察到北美、拉丁和南亞需求提高明顯推升營業費用，不過預期中磊營收也將受惠5G基建加速成長，因此調高明年EPS預測至5到6元。

華通先前一度被空方狙擊，隨即在PCB股大漲和財報發威，五日來獲法人買超5,292張；投顧法人認為，以華通第3季HDI和軟板產能都達到滿載，營收有望增加到150億-155億元，明年則在美系手機至少一款新機採用更高單價的類BT載板下，合併營收將比今年成長10%。

欣興矽力

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