追收益、抗波動 富達推旗艦級多元資產收益基金

2019-08-14 19:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



中美貿易戰成為長期抗戰，加上全球地緣政治風險持續升高，全球金融市場波動將加劇。不過富達投信認為，全球成長動力仍在，投資人仍可積極追求收益與報酬成長空間，因此將正式在台灣市場推出旗下旗艦級富達全球多重資產收益基金，助投資人精準掌握全球投資機會。

該基金投資於全球固定收益、股票及另類資產，透過捕捉成長性區域的投資機會、靈活調配收益組合，及有效的風險控管，為投資人提供具吸引力的收益。自2013年成立以來，該基金已在歐洲、新加坡、香港及中東市場成功發行，資產規模達到85億美金。

富達全球多重資產收益基金共同經理人George Efstathopoulos表示，目前全球經濟進入成長週期後段，企業盈利和經濟增長普遍放緩，而中美貿易戰和英國脫歐等地緣政治事件也進一步加劇市場波動。有效應對波動、獲得穩健收益和下檔保護是廣大投資人的重要需求。

該檔基金投資策略具有四大特色。一是真正達成全球化多元投資：本基金投資範圍廣泛，廣納美國、歐洲、亞洲以及新興市場的各種資產類別；同時注重亞洲經濟成長帶來的投資價值，投資組合中，亞洲區的部位高達25%。其次，在全球各種股票、債券之外，還持有7.5%左右的非傳統資產，例如基礎建設證券、貸款及房地產投資信託基金等，因此能在經濟週期的不同階段都能有多重收益來源。

第三，在風險控管方面，透過複合避險策略(overlays)以及彈性運用多種避險工具，有效降低投資組合的風險，基金的三年平均波動度僅4.3%，接近投資級別債。此外，我們還會因應市場環境，在分散多元的資產之間，靈活調整配置，提升投資組合效能，2018年下半年以來，我們對亞洲高收益債看法正面持續加碼，該資產在今年上半年表現優異。