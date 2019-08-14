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金像電Q2每股虧0.15元 Q3旺季拚改善

2019-08-14 17:17經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

金像電（2368）今日公布財報第2季每股虧損0.15元，較去年同期轉虧，但公司提到營運已落底，進入傳統旺季營運力求改善。

金像電上半年累計每股虧損0.55元，上半年稅後虧損2億9693萬元。

金像電財報

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