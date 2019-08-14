美關稅加徵延後利多 台股上漲65.07點收10,427

2019-08-14 13:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股今（14）日上漲65.07點收10,427。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 在美中貿易戰釋出利多消息後，台股今（14）日開高震盪，量能增溫，盤中一度大漲150點，向上挑戰10日線，盤面類股則漲多跌少，表現活躍，惟指數午盤後漲幅收斂，終場漲65.07點，漲幅0.63%，收10427.73點，成交量1,440.65億元。

美中貿易代表兩周內將再度舉行電話會談，且美國對中國部分商品加徵10%關稅的時間將延後到12/15，項目有手機、筆電、遊戲主機、電腦顯示器等，激勵道瓊工業指數上漲372.54點或1.44%，S&P500指數上漲42.57點或1.48%，那斯達克指數上漲152.95點或1.95%；觀察今日亞股表現，日、韓、港、陸、台股開盤後皆強勢上揚，反映美國與中國同步釋出貿易戰降溫的消息。

盤面上，台積電（2330）跳空上漲，然未站穩10日線，收漲1.2%；大立光同樣強勁反彈，收漲3.3%，封閉昨日跳空缺口；鴻海早盤呈走紅態勢，然午盤後由紅翻黑，未能延續多方力道，收跌0.4%；台塑化緩步走揚，終場回落平盤；金融股國泰金、富邦金震盪後各跌0.5%、0.1%。

表現較為出眾的族群則以半導體、PCB、網通、IC設計等電子股為指標，傳產股水泥、營建、塑膠等也有買盤推升，而其他如良維、科嘉-KY、潤泰全、亞德克-KY等個股表現也為市場焦點。

法人分析，在市場資金仍多與財報股帶動下，台股短線出現回穩與反彈。從技術面來看，指數於8/6拉出逾200點的下影線紅K，奠定了短線底部基礎，並在8/8拉出上漲 108 點紅K正式將原先走空的格局，短線轉為區間整理，化解了繼續破底的危機。

然而，上方均線壓力持續向下，加以前方解套賣壓影響，預估短線上指數仍將維持在前低10,180點與10,550點之間作區間整理，向上表現空間不大。

整體來看，台股轉為區間整理，所幸美中再傳熱線，美方對陸貨加稅延至12月，有利於台股今日反彈表現，因此，操作上建議短線可擇績優股偏多操作，但仍需持續留意美中貿易、聯準會降息、公債殖利率等訊息，以作為盤勢多空與持股水位調節之依據。