南山人壽貢獻 潤泰全半年報優於預期股價漲逾7%

2019-08-14 11:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



潤泰全（2915）半年報表現優於市場預期，帶動今（14）日股價表現。雖然集團去年上半年有處分高鑫零售股權挹注，墊高基期，但因潤泰全辦理現金減資，股本縮小，因此上半年每股純益優於去年同期表現。潤泰全第2季每股稅後純益7.13元，上半年每股稅後純益（EPS）11.04元。

潤泰全今日股價挾量勁揚，盤中來到68元，漲幅7%。

同集團的潤泰新第2季每股純益3.98元，上半年每股純益6.2元，盤中股價來到43.3元，漲幅近2%。

潤泰全表示，第2季獲利表現主要來自南山人壽和潤泰新的貢獻，第2季自轉投資的潤成認列南山獲利貢獻28.6億元，累計上半年自潤成認列44.5億元。另外，潤泰全持股潤泰新25.7%，而潤泰新亦受惠南山人壽的獲利貢獻，第2季獲利貢獻優於首季表現，潤泰全第2季認列潤泰新獲利貢獻達9.1億元，上半年累計達14.2億元。

由於採用權益法認列的關聯企業貢獻大幅提升，潤泰全第2季業外收益達38.12億元，較去年同期的32.86億元成長。

潤泰全上半年合併稅後盈餘58.79億元，年減18.93%，EPS 11.04元，較去年同期的8.17元攀升。主要是潤泰全去年上半年仍有集團處分高鑫零售的股權挹注，因此墊高基期，但公司辦理現金減資四成，因此每股純益好過去年同期表現。