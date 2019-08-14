美中貿易釋利多 台股早盤大漲150點收復10,500點

2019-08-14 09:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台積電。 報系資料照 分享 facebook 在美中貿易戰釋出利多消息後，台股今（14）日開高震盪，量能增溫，早盤一度大漲150點、收復10,500點整數關卡，向上挑戰10日線，盤面類股漲多跌少，表現活躍。

美國與中國大陸同步釋出貿易戰降溫的消息，包括美中貿易代表兩周內將再度舉行電話會談，且美國對中國部分商品加徵10%關稅的時間將延後到12月15日，項目有手機、筆電、遊戲主機、電腦顯示器等，激勵道瓊工業指數上漲372.54點或1.44%，S&P 500指數上漲42.57點或1.48%，那斯達克指數上漲152.95點或1.95%；觀察今日亞股表現，日、韓、陸、港、台股皆強勢上揚。

盤面上，台積電（2330）跳空上漲，日K站回月線，封閉昨日的空方缺口；大立光同樣強勁反彈；鴻海不落人後，也呈走紅態勢；台塑化緩步走揚，貢獻多方力道；金融股國泰金、富邦金則守穩於平盤上。

法人分析，整體來看，台股短線轉為區間整理，所幸美中再傳熱線，美方對陸貨加稅延至12月，有利於台股今日反彈表現，因此，操作上建議短線可擇績優股偏多操作，但仍需持續留意美中貿易、聯準會降息、公債殖利率等訊息，以作為盤勢多空與持股水位調節之依據。