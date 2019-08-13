為何香港示威、熱錢賣不停？外資專家這樣說

2019-08-13 21:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



香港示威令國際投資人感到擔憂。路透社 分享 facebook 香港「反送中」示威升級，傳出大陸可能派出解放軍武力鎮壓，前明星外資策略分析師王嘉樞表示，全球投資人對此以大量拋售亞洲資產因應，關鍵在於大陸若真的派出解放軍，香港自由經貿地位恐不保，進而使美中貿易戰演變到貨幣戰、又升級到「金融戰」，是最不樂觀的結果。

王嘉樞過去曾擔任摩根士丹利、野村證券等外資駐台的總經策略分析師和研究部主管，外資圈資歷十多年；對於此次香港大規模的「反送中」遊行，他表示，從國際資金不斷拋售亞洲資產、乃至大買美債，已凸顯地緣政治風險的緊張度前所未見，投資人應提高警覺。

王嘉樞指出，香港遊行規模不斷升級，最有敏銳度的資金已經先挪移，近日又傳出大陸可能派出解放軍，加深投資人對區域局勢的不安，因為香港經濟在回歸大陸後，可以不斷前進，「一國兩制」發揮關鍵作用。

他表示，大陸基於一國兩制，不干涉香港經濟，是美國為首的西方國家願意開放香港參與自由經貿組織，甚至推動企業在港設立總部的重要根據。

因此若大陸派解放軍鎮壓，勢必撼動一國兩制的基礎，首當其衝是香港經濟蒙受資金進一步撤出的損失。

其次，王嘉樞分析，美國若以武力干涉為貿易戰的新議題，可能促使已從貿易（科技）戰演變為貨幣戰的美中大戰，進入下一階段的「金融戰」，如美國可能威脅取消香港經貿地位，中國將承受巨大傷害。

目前外資進駐大陸超過八成的資金透過香港管道進駐，而大陸本身已有負債過高的挑戰，王嘉樞認為，一旦扮演「臍帶」的香港失去自由經貿優勢，等於切斷中國養分來源，最差情況是下個金融風暴，就在中國引爆。

有鑑於此，他預期，中國雖礙於香港影響內部控制的威權，但應不會輕舉妄動派出解放軍；從大陸官方積極汙名化香港暴民，也透露中國深諳箇中問題，只是成效有限。

另方面，美中貿易談判不如預期，也大幅加深市場隱憂，王嘉樞表示，美國公債殖利率在過去幾周狂跌，相當罕見，凸顯機構投資人非常緊張，一般人應對此加倍警覺，保留現金在手。