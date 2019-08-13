台泥鋰電池事業整合 能元、台泥循環能源股份轉換

2019-08-13 21:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



台泥（1101）與旗下國際中橡13日宣布，為深化集團鋰電池事業發展，台泥全資子公司台泥循環能源科技將與中橡子公司能元科技進行股份轉換，前者發行甲種特別股予能元科技全體股東，作為取得能元科技100%已發行股份之對價。

能元科技主要業務為鋰電池製造，台泥循環能源科技則為電子零組件、電池製造。台泥表示，未來兩家公司進行股份轉換後，不管是業務拓展或策略經營上，都將更有彈性。此股份轉換案尚待能元科技董事會通過。

目前中橡持股55%能元科技，不過，未來股份轉換完成後，台泥循環能源科技將控股能元。也就是說，未來能元股東將持有台泥循環能源科技股票，並間接持有能元。

中橡主管表示，此舉是希望由台泥與中橡一起合作，共同推展鋰電池產業部門的國際化腳步、及兼顧長期發展競爭力。

為讓中橡繼續對能元有主要經營權，台泥指出，兩家公司股份轉換前，中橡將同步增資，並擴大持有台泥循環能源科技股權。也就是說，未來中橡將是台泥循環能源科技的最大股東，並依舊是能元最大股東。

為此，台泥循環能源科技進行現金增資，以每股10.5元的價格發行10萬張普通股，其中中橡將以特定人身份，認購6萬7600張股，相當於67.6%，合計投入金額達10億5千萬元。台泥則擬以原有股東身份認購3萬2400股，相當於32.4%。