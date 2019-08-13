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玉晶光第2季獲利大增

2019-08-13 20:51經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

玉晶光（3406）公布6月自結稅後純益7,928萬元，年增560%，每股純益0.8元。

玉晶光第2季營業淨利3.52億元，較首季營業淨損1,207萬元明顯轉佳；稅後純益2.18億元，季增42倍，每股純益2.16元。上半年稅後純益2.23億元，年減40%，每股純益2.22元。

玉晶光因近日股價波動劇烈，應主管機關要求，公布自結數字，玉晶光今天股價收422元，下滑4.6%，至12日為止，玉晶光融券餘額3,169張，券資比27.54%。

玉晶光第2季因良率上升，毛利率提高至41.17%，季增6.12個百分點，為四季來高點，本季進入蘋果iPhone拉貨旺季，外界看好，玉晶光本季營收有望逐月走高，整體獲利表現將優於上一季。

玉晶光7月營收12.83億元，月增49.66%，年增67.3%，寫下2012年11月以來單月新高。前七月營收44.89億元，年增7.5%。玉晶光表示，營收成長原因為終端產品需求增加所致。

市場預期，今年9月新iPhone推出的三款新機種全面升級，主鏡頭規格增加為三鏡頭、三鏡頭及雙鏡頭，鏡頭數增加，玉晶光前後通吃，且今年新增相機閃光燈保護蓋訂單，玉晶光下半年營運看俏。

玉晶光三鏡頭

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