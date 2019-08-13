親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

重話批韓國瑜將被開除黨籍 陳宏昌沈寂1天傳訊反嗆

什麼是PUA？按照攻略「把妹」有什麼問題？

近3萬股民交易債券ETF 這10檔最夯

2019-08-13 19:47經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

今年十大熱門債券ETF。資料來源：CMoney
今年十大熱門債券ETF。資料來源：CMoney
分享
美國公債殖利率再度殺到1.63%低點，今（13）日亞股開盤全面倒地，台股也不例外，不過美債ETF因價格大漲，躍居盤面的抗跌焦點；櫃買中心最新統計，受到債市大漲、收益率廣為宣傳，今年債券ETF的交易人數也大增，累積已達2.7萬人。

目前台股單月恆常交易有150-200萬人，單純看櫃買掛牌的債券ETF，交易人數比例雖不高，但因裡頭有一大部分是機構法人，今年來到今天為止，櫃買債券ETF貢獻了高達5,655億元的交易金額。

櫃買中心指出，至7月底的最新統計顯示，今年交易債券ETF的累計人數來到2.7萬人，相對去年全年1.4萬人，呈倍數增長，凸顯債券ETF交易大幅轉熱。

櫃買中心分析，債券ETF之所以受到關注，包括0.2-0.4%的管理費相對主動式債券基金低（後者約1-2%），國人收益需求提高，以及全球貿易戰帶動安穩型的債券大漲。以今年來說，櫃買債券ETF平均報酬率有13.7%，較去年的4.5%大成長。

CMoney統計，櫃買債券ETF今年來更衝出5,655億元的交易金額，並以避險、降息敏感度高的美國公債、投資級債最受歡迎。

包括富邦美債20年（00696B）、元大投資級公司債、國泰投資級公司債、國泰20年美債、元大AAA至A公司債、元大美債20年、富邦A級公司債、群益25年美債、中信美國公債20年、以及國泰A級公司債等十大熱門債券ETF，累積成交197-440億不等的交易金額，相關ETF也普遍繳出大漲成績，漲幅達到18-26%。

至於加入上市債券ETF，今年債券ETF的交易總額為5,788億元，較去年3,500多億元，增逾2,200億元以上，增幅65%。

櫃買中心提醒，債券ETF雖投資一籃子成分債，有助分散風險，不過近期市場波動，仍應留意匯損侵蝕績效的狀況。法人則觀察，人民幣大貶，明顯帶動人民幣或新興幣計價債券ETF，績效短暫落後。

債券ETF櫃買中心

相關新聞

金管會要求賣2.04%彰銀持股 李世聰出清後仍有6.41%

2019-08-13 17:58

台股今尾盤跌百點 金管會：四大國際事件造成

2019-08-13 17:49

國發基金投資如興蒸發6.6億 謝金河：到底是誰牽線？

2019-08-13 14:57

美股道瓊重挫389點 台股大跌109點收10,362

2019-08-13 14:18

國際資金避風頭 高收益債和新興市場債淨流出

2019-08-13 18:40

理財要跟著有錢人走！目標到期債基金瞄準收益剛性需求

2019-08-13 18:02

傳龍巖李世聰出售彰銀持股 財政部這麼說

2019-08-13 17:17

品牌新機戰 供應鏈誰受惠？

2019-08-13 14:25

港風暴加劇 台股回測年線 失守10400關

2019-08-13 14:25

新作加持 智冠、傳奇上半年獲利俏

2019-08-13 14:24

台泥除權息首日滑鐵盧 盤中跌逾2%

2019-08-13 12:07

抵禦貿易戰 佳世達董座：台廠應考慮「分流」

2019-08-13 11:51

崇越電上半年受貿易戰影響 看好下半年客戶拉貨將加溫

2019-08-13 11:50

亞光看好G+P鏡頭應用 未來持續擴充產能

2019-08-13 11:46

昇陽半Q2、上半年EPS締新猷 股價創掛牌以來高點

2019-08-13 11:32

晶相光擬買回1000張庫藏股 股價強漲逾6%

2019-08-13 11:14

強茂8吋晶圓廠投資案 搶攻汽車與工業市場商機

2019-08-13 10:53

創意股價逆勢上漲 盤中高點來到221.5元

2019-08-13 10:44

中國大陸股市開市下滑 滬指再失2800關

2019-08-13 10:33

錸寶吸買盤 早盤股價逆勢漲逾6%

2019-08-13 09:54

和大上半年EPS 1.5元

2019-08-13 09:50

尋找有買盤靠山股 出量股 大關鍵籌碼數字

2019-08-13 08:47

高殖利率股 可攻可守

2019-08-13 01:19

生技、資產 法人點將

2019-08-13 01:17

營收創高股 盤面亮點

2019-08-13 01:17

網通、5G族群 買盤挺

2019-08-13 01:16

16檔業績雙成長 帶頭衝

2019-08-13 01:15

上市櫃營收 最好的7月

2019-08-13 00:53

KY股業績說明 三連發

2019-08-12 23:25

元大ESG永續ETF 月底掛牌

2019-08-12 23:25

和碩、緯穎 外資按讚

2019-08-12 23:25

券商報喜 獲利紅不讓

2019-08-12 23:25

日盛證App 把投資變聰明

2019-08-12 23:25

就市論勢／蘋概、食品、航運 聚焦

2019-08-12 23:23

外資賣台股 過去十年同期第三慘烈

2019-08-12 22:13

投資、本業都亮眼 台產前七月稅前盈餘年增8.4％

2019-08-12 21:37

電信三雄7月財報 台灣大獲利續稱霸

2019-08-12 19:29

Ifo調查：Q3台灣經濟氣候指標轉跌

2019-08-12 19:19

台股尾盤翻黑 美中貿易戰添變數

2019-08-12 14:39
看更多

熱門文章

高殖利率股 可攻可守

2019-08-13 01:19

國發基金投資如興蒸發6.6億 謝金河：到底是誰牽線？

2019-08-13 14:57

16檔業績雙成長 帶頭衝

2019-08-13 01:15

外資賣台股 過去十年同期第三慘烈

2019-08-12 22:13

上市櫃營收 最好的7月

2019-08-13 00:53

營收創高股 盤面亮點

2019-08-13 01:17

網通、5G族群 買盤挺

2019-08-13 01:16

生技、資產 法人點將

2019-08-13 01:17

台股今尾盤跌百點 金管會：四大國際事件造成

2019-08-13 17:49

傳龍巖李世聰出售彰銀持股 財政部這麼說

2019-08-13 17:17

台泥除權息首日滑鐵盧 盤中跌逾2%

2019-08-13 12:07

和碩、緯穎 外資按讚

2019-08-12 23:25

美股道瓊重挫389點 台股大跌109點收10,362

2019-08-13 14:18

台積電第2季現金股息2.5元 12月19日除息

2019-08-13 18:37

鐿鈦上半年EPS 5.61元 三產品線熱

2019-08-12 23:32

上月業績／宏碁-25% 華碩-17%

2019-08-12 23:35

台泥營運有壓 淪貼息窘境

2019-08-13 14:25

貿聯 Q2每股賺4.17元

2019-08-12 23:12

由田 上半年每股賺4.97元

2019-08-12 23:30

5G進展超預期 台廠營運利多

2019-08-12 23:28

KY股業績說明 三連發

2019-08-12 23:25

群聯上半年每股賺3.96元 兩年半低點

2019-08-12 23:14

券商報喜 獲利紅不讓

2019-08-12 23:25

中國大陸股市開市下滑 滬指再失2800關

2019-08-13 10:33

強茂8吋晶圓廠投資案 搶攻汽車與工業市場商機

2019-08-13 10:53

日月光 斥資23億買廠辦

2019-08-12 23:29

錸寶吸買盤 早盤股價逆勢漲逾6%

2019-08-13 09:54

全新、穩懋 布局長天期

2019-08-12 23:38

台灣大 穩居電信EPS王

2019-08-12 23:30

緯創 上季EPS 0.44元

2019-08-12 23:25

致新 上半年賺4.06元

2019-08-12 23:35

欣興因應5G IC載板擴產 明年擬投資台灣百億元

2019-08-13 15:51

宏達電 每股淨損2.71元

2019-08-12 23:27

聯發科迎旺季 營收看增

2019-08-12 23:28

緯創Q2「雙率雙升」 吹響多頭號角

2019-08-13 14:25

金管會要求賣2.04%彰銀持股 李世聰出清後仍有6.41%

2019-08-13 17:58

期貨商論壇／環球晶期 可偏空

2019-08-12 23:22

晶心科 單季轉盈

2019-08-12 23:27

股價力守30元整數大關 京城銀決再買庫藏股護盤

2019-08-12 23:08

泰博可轉債 競拍完成

2019-08-12 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top