近3萬股民交易債券ETF 這10檔最夯

2019-08-13 19:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



今年十大熱門債券ETF。資料來源：CMoney 分享 facebook 美國公債殖利率再度殺到1.63%低點，今（13）日亞股開盤全面倒地，台股也不例外，不過美債ETF因價格大漲，躍居盤面的抗跌焦點；櫃買中心最新統計，受到債市大漲、收益率廣為宣傳，今年債券ETF的交易人數也大增，累積已達2.7萬人。

目前台股單月恆常交易有150-200萬人，單純看櫃買掛牌的債券ETF，交易人數比例雖不高，但因裡頭有一大部分是機構法人，今年來到今天為止，櫃買債券ETF貢獻了高達5,655億元的交易金額。

櫃買中心指出，至7月底的最新統計顯示，今年交易債券ETF的累計人數來到2.7萬人，相對去年全年1.4萬人，呈倍數增長，凸顯債券ETF交易大幅轉熱。

櫃買中心分析，債券ETF之所以受到關注，包括0.2-0.4%的管理費相對主動式債券基金低（後者約1-2%），國人收益需求提高，以及全球貿易戰帶動安穩型的債券大漲。以今年來說，櫃買債券ETF平均報酬率有13.7%，較去年的4.5%大成長。

CMoney統計，櫃買債券ETF今年來更衝出5,655億元的交易金額，並以避險、降息敏感度高的美國公債、投資級債最受歡迎。

包括富邦美債20年（00696B）、元大投資級公司債、國泰投資級公司債、國泰20年美債、元大AAA至A公司債、元大美債20年、富邦A級公司債、群益25年美債、中信美國公債20年、以及國泰A級公司債等十大熱門債券ETF，累積成交197-440億不等的交易金額，相關ETF也普遍繳出大漲成績，漲幅達到18-26%。

至於加入上市債券ETF，今年債券ETF的交易總額為5,788億元，較去年3,500多億元，增逾2,200億元以上，增幅65%。

櫃買中心提醒，債券ETF雖投資一籃子成分債，有助分散風險，不過近期市場波動，仍應留意匯損侵蝕績效的狀況。法人則觀察，人民幣大貶，明顯帶動人民幣或新興幣計價債券ETF，績效短暫落後。