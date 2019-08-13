香港情勢動盪拖累 台股跌幅亞股第三大

2019-08-13 18:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



受香港返送中惡化、阿根廷股匯市重挫引發倒債疑慮等國際政經情勢不穩影響，台股今（13）日重挫，跌幅1.05%，在亞股中跌幅第三大，僅次於香港的2.1%及日本的1.11%。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，近期亞股受國際政經情勢不穩定影響，包括美中、日韓貿易衝突陷入僵局，香港反送中惡化，阿根廷股匯市重挫引發倒債疑慮，全球經濟擔憂加劇等，使得昨天美股下跌（道瓊指數下跌389.73點，跌幅1.48%），今天亞洲主要股市也普遍下跌。

台股集中市場收盤指數10,362.66點 (下跌109.7點，跌幅1.05%)，成交量1,177.48億元，但台股表現相對亞洲鄰近市場仍相對穩健。

包括上市櫃公司營收表現佳，整體基本面良好、殖利率高。蔡麗玲表示，上市櫃公司今年7月份營收較上月增加7.46%，且今年截至7月底累積營收合計約18.70兆元，較去年同期成長0.41%，台股基本面良好，且具有現金殖利率高的特色，目前殖利率有4.06%，若加上股票股利則有4.2%。

目前主計總處預測我國108年經濟成長率為2.19%，且大幅上修108年第2季經濟成長率概估為2.41%，較前次預測值增加0.63個百分點，主因是出口及國內投資優於預期。

蔡麗玲表示，金管會會持續觀察香港反送中事件、美國利率政策、美中貿易戰及外資進出情況，隨時因應。