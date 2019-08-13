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國際資金避風頭 高收益債和新興市場債淨流出

2019-08-13 18:40經濟日報 記者王奐敏╱即時報導

美中貿易戰層級上周再升高，投資氣氛明顯偏向觀望，國際資金選擇暫泊於美國貨幣市場逾1,027億美元，反映現階段避險需求大幅升高。另外，高評級債券基金在這樣的環境下也持續成為資金布局重點，根據最新EPFR，投資等級企業債上周流入金額反而擴大至64.88億美元，連續吸金周數也分別進入第29周；高收益債和新興市場債都雙雙出現淨流出。

摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩表示，先是美國總統川普宣布要對剩餘3,000億美元中國進口商品加徵10%關稅，隨後人民幣兌美元貶破關鍵價位7、中國官方表示暫停採購美國農產品，美方再進一步將中國列為匯率操縱國，使得美國聯準會祭出預防性降息的貿易摩擦問題日益升溫，預料未來迫其持續降息的誘因將增無減，伴隨全球競相寬鬆，債券資產表現可期。

除了Fed在7月底宣布「預防性降息」，黃奕栩說明，上周包含紐西蘭、印度與泰國等央行皆陸續調降其政策利率，幅度與寬鬆態度均超過市場預期，反映前景不確定性上升，全球央行提前行動以防範未然的決心，預期總體利率水準於區間低位震盪，看好具較高息收且參與景氣循環延續程度高的高收益債，以及受惠政策空間大、與美國公債連動高的新興市場債的表現，不過建議應適度布局債信評等高的美國複合收益債券，以抵禦市場短線衝擊。

黃奕栩指出，今年來固定收益投資表現亮眼，建議現階段投資人應採靈活配置，不單押單一券種，舉例來說，可以透過增加存續期間來對抗經濟下行的風險，或是選擇債信品質較佳的企業債。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，儘管美中貿易爭端升級，有Fed的預防性降息以及仍然強勁的勞動市場表現支撐，美國經濟受到衝擊程度相對較小，相關資產表現也較穩定，建議仍應以相對強勢的美國資產為核心。此外，在藉由購入公債避險時，也應適時注意進場價格，避免過度追高。

主要債券基金資金流向。資料來源：EPFR Global統計至8/7、摩根投信整理...
主要債券基金資金流向。資料來源：EPFR Global統計至8/7、摩根投信整理、單位：億美元
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債券降息新興市場

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